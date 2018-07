Wr. Landtagsabgeordnete Tanja Wehsely (SPÖ) gratuliert TRIGOS-GewinnerInnen 2018: „Es geht um mehr als um Gewinne“

Wien (OTS/SPW-K) - Aus 125 EinreicherInnen wurden die diesjährigen Gewinner des TRIGOS-Awards bestimmt. TRIGOS zeichnet jedes Jahr landesweit Unternehmen aus, die sich besonders für soziale Anliegen engagieren und in ihrem Kerngeschäft verantwortungsvoll handeln. „Die ausgezeichneten Unternehmen leisten einen wertvollen Beitrag und setzen neue Maßstäbe im verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Mensch. Ich möchte daher den engagierten Unternehmen herzlich gratulieren und mich gleichzeitig bedanken. Beim Unternehmertum geht es um mehr als um Gewinne, das zeigt TRIGOS ganz klar“, sagt Tanja Wehsely, die als Wiener Landtagsabgeordnete Vorsitzende des Gemeinderatsausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales ist. Ein Projekt, das Tanja Wehsely besonders hervorheben möchte, ist das „Social Banking Programm“ der „Erste Bank“.



Zwtl.: „Social Banking Programm“ hilft Menschen zurück in die Mitte der Gesellschaft =



„Die ‚Erste Bank’ leistet hier beispielsweiße mit ihrer ‚Zweiten Bank’ Außerordentliches und ermöglicht auch Menschen einen Bankzugang, denen das – aus welchen Gründen auch immer – verwehrt gelieben ist. Für diese Menschen ist das ein wichtiger Schritt, um wieder in die Mitte der Gesellschaft zu finden“, so Tanja Wehsely. Darüber hinaus arbeitet die „Erste Bank“ eng mit anderen Social Businesses, -Entrepreneurs, NGOs und Einrichtungen der Stadt Wien zusammen.



Zwtl.: „Social City Wien“ als gemeinsame Plattform für Innovation =



Die Plattform „Social City Wien“, unterstützt von der „Erste Bank“, erkennt Potentiale und fördert gesellschaftliche Innovationen, die Wien lebenswerter machen sollen. „Im Vordergrund dabei steht, Wirtschaft und Soziales zu vereinbaren“, so Tanja Wehsely. Das sei auch im Sinne der Sustainable Developmenet Goals (SDGs), die von der UNO definiert wurden. „Wien ist als ein globaler Standort der Vereinten Nationen die Stadt, wo viele der SGDs schon verwirklicht sind“, so Tanja Wehsely.



Die GewinnerInnen des TRIGOS-Awars finden sich unter http://www.trigos.at/trigos/gewinner



Infos zu den SDGs der UNO unter https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300



