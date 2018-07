Morgen FILM/FOTOAKTION: Juncker bei Van der Bellen

Wien (OTS) - EU-Kommissionspräsident Juncker trifft morgen im Rahmen des Besuchs der EU-Kommission in Österreich auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Attac Österreich wird unmittelbar davor am Ballhausplatz eine FILM- und FOTOAKTION (auch für internationale Medien) veranstalten:



A Europe that protects nobody but the 1%



Eine Person, die das „eine Prozent“ repräsentiert wird in ein 3x3 Meter großes blaues EU-Kleid gehüllt. Unter dem Kleid zerdrückt liegen als zertrampelte Schachteln „Democracy“, „Human Rights“, „Solidarity“, „Planet“, „Freedom“. Dahinter ein Transparent: A Europe that protects nobody but the 1%



Zeit: ab 11:45 - 12:30 Uhr

Ort Ballhausplatz, 1010 Wien



ACHTUNG: Die Aktion wird bei Bedarf um 14:00 Uhr am Josefsplatz beim Treffen der Kommission mit VertreterInnen des österreichischen Parlaments wiederholt.



Rückfragen & Kontakt:

David Walch, Attac Österreich

presse @ attac.at, 0650 / 544 00 10