„Seitenblicke Sommerbühne“ ab 6. Juli in ORF 2

Vom Neusiedler See bis zum Bodensee: Sommerliche Premieren und Events, Festspiele und Geheimtipps

Wien (OTS) - „Seitenblicke“ auf Österreichs vielfältiges, kulturelles Sommerangebot stehen ab 6. Juli 2018 jeden Freitag um 21.45 Uhr unter dem Titel „Seitenblicke Sommerbühne“ in acht Ausgaben auf dem Programm von ORF 2. Die wöchentliche Zusammenfassung, präsentiert von Christian Reichhold, zeigt die Sommer-Premieren und -Events zwischen Bodensee und Neusiedler See, die großen Festspiele und kleineren Noch-Geheimtipps, die Stars und Publikumslieblinge, ihre prominenten Gäste bei den Premierenfeiern, ihr Publikum und die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten. (Alle Infos zum ORF-Kultursommer unter presse.ORF.at.)

ORF-Sendungsverantwortliche Ines Schwandner: „Wir bieten diesen Sommer in ORF 2 nicht nur die gewohnten täglichen ,Seitenblicke‘, sondern präsentieren unserem Publikum eine wöchentliche Zusammenfassung sommerlicher kultureller Highlights. Schließlich sind die vielen Sommerbühnen wichtiges österreichisches Kulturgut, das auch für das große ,Seitenblicke‘-Publikum vor den Vorhang geholt wird.“

In der ersten Ausgabe begrüßt Christian Reichhold das TV-Publikum am Freitag, dem 6. Juli, um 21.45 Uhr in ORF 2 aus der neuen „Wunder.Bar“ in Mörbisch und zeigt einen Streifzug durch die ersten Premieren und Events dieses Sommers. Der Bogen reicht von „Arsen und Spitzenhäubchen“ in Kobersdorf, dem „Weißen Rössl“ im Wald4tler Hoftheater und Superstar Elīna Garanča in Göttweig bis zur „Kleinen Meerjungfrau“ in Poysbrunn.

