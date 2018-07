Diesel Only The Brave Street: Der neue Herrenduft, präsentiert von "Les Twins"

Paris (ots/PRNewswire) -

Diesel Parfums feiert die Premiere des neuen Herrenduftes Diesel Only The Brave Street. Botschafter und im Mittelpunkt der Werbekampagne sind die berühmtesten Urban Streetdancer der Welt: "Les Twins".

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/713737/Diesel_Parfums_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713736/Diesel_Parfums.jpg )

Das New-Style-Hiphop-Tanzduo Larry und Laurent Bourgeois - zwei Zwillinge, daher der Name - stammt aus dem Pariser Vorort Sarcelles. Durch ihren legendären, absolut eigenständigen Stil ist es ihnen gelungen, sich von Street Kids zu Streetdance-Idolen zu entwickeln. Sie waren die Hauptdarsteller der Michael Jackson Immortal Tour bei Cirque du Soleil im Jahr 2011. Mit Beyoncé waren sie mehrfach auf Tournee, unter anderem bei ihrem Coachella-Auftritt im Jahr 2018. "Les Twins" waren auch Sieger des allerersten Fernsehwettkampfs World of Dance im Jahr 2017 - und das, obwohl Laurent während des Halbfinales verletzt wurde.

Sie sind mutige Vorbilder für eine neue Generation.

"Als New-Style-Hiphop-Tänzer repräsentieren wir die Straßenkultur", sagen sie. "Doch unsere Kunst besteht aus mehr als nur Tanz. Wenn wir tanzen, wachsen wir über unsere Grenzen hinaus, um die Besten zu werden. Die Straße hat uns gelehrt, gut zu anderen, aber hart gegen uns selbst zu sein."

Der neue Herrenduft von Diesel interpretiert neu, was es bedeutet, Mut zu haben: ganz von vorne anzufangen, etwas zu wagen, zu träumen und sich niemals und nirgendwo unterkriegen zu lassen. Sich selbst auszudrücken, ganz ohne Grenzen. Die Straße zur Bühne zu machen, die einen formt. Ein stolzer Einzelgänger zu sein und zugleich zu einer größeren Gruppe zu gehören. Das Leben aus immer wieder neuen Blickwinkeln zu sehen. Kurz: Über sich selbst hinaus zu wachsen.

Diesel Only The Brave Street ist in Kürze erhältlich:

Mach dich bereit, die Straße zu erobern!

Folge uns auf Instagram @dieselfragrances

Rückfragen & Kontakt:

Manon Ergin

International Communications Manager Diesel Parfums

manon.ergin @ loreal.com