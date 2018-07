„Unterwegs in Österreich“ am 6. Juli aus Bad Sauerbrunn

Mit Nina Blum und Olivia Peter

Wien (OTS) - Zum Abschluss der Burgenland-Woche am Freitag, dem 6. Juli 2018, begrüßen Eva Pölzl und Martin Ganster die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Bad Sauerbrunn.

Freitag, 6. Juli:

„Guten Morgen Österreich“ aus Bad Sauerbrunn

Zum Ferienstart in Westösterreich ist auf Österreichs Straßen wieder einiges los. Wie man dem Stau entgehen kann, verrät Ö3-Moderatorin und -Verkehrsexpertin Olivia Peter in „Guten Morgen Österreich“.

„Daheim in Österreich“ aus Bad Sauerbrunn

Anlässlich der Premiere des Märchensommers in Poysbrunn ist Intendantin und Kabarettistin Nina Blum zu Gast. Sie ist ebenfalls Intendantin der Sommernachtskomödie Rosenburg und spricht mit Lukas Schweighofer über ihre heurigen Produktionen für Alt und Jung.

