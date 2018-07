Neue ORF-Bezirksgeschichten ab 8. Juli

Nach „Mein Liesing“ Porträts von Margareten, Josefstadt und Neubau – im August vier Dakapo-Folgen

Wien (OTS) - 18 Wiener Gemeindebezirke und fünf Landeshauptstädte standen bereits im Rampenlicht der beliebten ORF-Bezirksporträtreihe, die auch in diesem Sommer fortgeführt wird. Die erste von vier neuen Grätzelgeschichten ist am 8. Juli 2018 im Rahmen der sonntäglichen Leiste „dokFilm“, um 21.55 Uhr in ORF 2, zu sehen und präsentiert „Mein Liesing“. Wöchentlich folgen zur gleichen Sendezeit die ebenfalls von Regisseur Chico Klein gestalten Bezirksdokus Mein Margareten“ (15. Juli), „Meine Josefstadt“ (22. Juli) und „Mein Neubau“ (29. Juli). Weiters gibt es mit „Mein Salzburg“ (5. August), „Mein Floridsdorf“ (12. August), „Mein Döbling“ (19. August) und „Mein Hernals“ (26. August) vier Ausgaben zum Wiedersehen. Anschließend an die Bezirksporträts – immer um ca. 23.00 Uhr – zeigt ORF 2 im Juli und August acht Klassiker von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“: „Rast an der Autobahn“ (8. Juli), „Holiday am Campingplatz“ (15. Juli), „Das Glück ist ein Vogerl“ (22. Juli), „Frauen in der Fabrik“ (29. Juli), „In einer kleinen Konditorei“ (5. August), „Tätowiert“ (12. August), „Im Park“ (19. August) und „Wien – Am Gürtel“ (26. August)

In der Auftaktfolge der diesjährigen Bezirkdoku-Staffel, „Mein Liesing“, führt die filmische Reise durch den jüngsten der Wiener Bezirke. Publikumsliebling Lotte Ledl, Schauspieler Stephan Paryla-Raky, Journalist und Allround-Entertainer Dieter Chmelar und Winzer Michael Edlmoser tauschen sich über das Lebensgefühl im 23. Wiener Gemeindebezirk aus.

Mehr zum Inhalt von „Mein Liesing“:

Das Leben in Liesing – es kann in seinen dörflichen Vierteln so gemächlich verlaufen wie die Fließgeschwindigkeit des namensgebenden Baches. Oder sich ein bisschen weltmännisch geben, mit den aufragenden Neubauten und Shopping-Malls. Liesing hat viele Gesichter, die sich schwer zusammendenken lassen: die Weinberge von Mauer, die hügelige Landschaft von Rodaun mit dem Beginn des Wienerwalds, das vom Verkehr durchbrauste Inzersdorf oder die Turmbauten zu Alterlaa. Es ist dies in seiner heutigen Form der jüngste Gemeindebezirk Wiens, 1954 wurde er nach Abtrennung der Gemeinden Vösendorf, Breitenfurt, Kaltenleutgeben, Laab im Walde und Perchtoldsdorf – das zwischen 1938 bis 1954 zu Liesing, dem damals 25. Bezirk, gehörte – zum heutigen 23. Bezirk.

Durch den Bezirk und durch ihre Kindheit führt diesmal u. a. Schauspielerin Lotte Ledl, die in Perchtoldsdorf aufwuchs und als achtjähriges Mädchen plötzlich für die nächsten 16 Jahre zur Wienerin wurde – sehr zum Unverständnis der damaligen Volksschülerin. Sänger und Schauspieler Stephan Paryla-Raky ist der Sohn des bekannten Schauspielerpaars Karl Paryla und Hortense Raky. Sie wohnten in der Nähe der Wienfilm Studios am Rosenhügel, was den jungen Stephan ebenso prägte wie später die Heurigen in der Maurer Lange Gasse, die seine Liebe zum Wienerlied erweckten.

Dieter Chmelar, Journalist und Moderator, wuchs im Herzen von Atzgersdorf auf. Seine Bildung bezog er von seinem umfassend gelehrten Vater, seine Lebensweisheiten allerdings hat er aus dem Gemeindebau seiner Kindheit.

Michael Edlmoser ist Winzer in dritter Generation. Seine Familie pflegt seit den 1940er Jahren kontinuierlich den Weinbau und ist natürlich besonders stark in Mauer und seiner Umgebung verwurzelt.

„Mein Liesing“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Felix Breisach Medienwerkstatt.

