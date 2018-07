Programmieren Lernen mit Stickmustern. Bildungsprojekt „TurtleStitch“ aus Österreich auf Kickstarter.com

Crowdfunding für international ausgezeichnetes freies Bildungsprojekt an der Schnittstelle von Coding und Making. Innovative Verbindung von textilem Handwerk mit IT.

Für unser Projekt brauchen wir aber kurzfristig noch Unterstützung“, führt Andrea Mayr-Stalder aus, "deshalb haben wir eine Crowdfunding Kampagne gestartet. Es besteht die Möglichkeit lokal Workshops zu buchen, oder sog. Give-Aways zu erstehen. Mit ihrer Unterstützung, helfen Sie uns, unsere Arbeit weiter fortführen zu können. Andrea Mayr-Stalder, Projektleiterin

Wien (OTS) - Die Vermittlung von IT-Skills an Schülerinnen und Schüler ist in aller Munde. Das Wiener Projekt "TurtleStitch" verfolgt dabei einen neuen Ansatz, der heuer mit dem Open Educational Resources Preis ausgezeichnet wurde.

Hinter "TurtleStitch" steckt die Idee, erste Programmierkenntnisse über die Steuerung des Fadenlaufs einer Stickmaschine erfahren zu können. Was ist daran so spannend? Der Wunsch ein eigenes Muster entwerfen und anschließend von der Maschine aussticken zu lassen, die Verbindung von Logik und Textilem motiviert Burschen wie Mädchen. In Juli wird das Projekt am MIT in Boston prominent präsentiert.

Crowdfunding bei Kickstarter: www.turtlestitch.org/kickstarter

Infos & Bilder: https://bit.ly/2KGSnOx

Was ist TurtleStitch? - Der Kampagnenfilm kann hier angesehen werden Kampagne ansehen!

