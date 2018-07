"Kostbar und schützenswert: Boden in Niederösterreich"

"Österreich-Bild am Sonntag", 8. Juli 2018 um 18.25 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Täglich werden in Österreich rund 20 Hektar Bodenfläche verbaut – das entspricht einer Größe von 30 Fußballfeldern. Setzt sich die so genannte Versiegelung des Bodens in diesem Ausmaß weiter fort, ist in 200 Jahren die gesamte Agrarfläche Österreichs zubetoniert.

Ein „Österreich-Bild am Sonntag“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Andi Leitner, Wh. aus dem Jahr 2016) dokumentiert die ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Errichtung weiterer Einkaufszentren, Industriehallen oder Siedlungsbauten auf den Boden: Landschaften werden zerschnitten, Ortskerne veröden. Der Rückgang der Landwirtschaft führt darüber hinaus zu einer weiteren Zersiedelung der Regionen – und zu erhöhten Aufwendungen der Gemeinden für die Infrastruktur.

Dem entsprechend groß sind die Herausforderungen für die regionale Raumplanung: Sie setzt verstärkt auf die Revitalisierung leerstehender Gebäude und Flächen – den so genannten Brachen. Der TV-Film zeigt am Beispiel Niederösterreichs, wie nachhaltige Bodenbewirtschaftung funktionieren kann und die Lebensgrundlagen für die Zukunft gesichert werden:

So nutzt Mistelbach im Weinviertel die NÖ Flächenmanagement-Datenbank für eine geordnete Stadtentwicklung, bei der der quantitative Bodenschutz gewährleistet wird. In Krummnußbaum an der Donau wiederum soll nach dem Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“ ein vitales Ortszentrum geschaffen werden.

Nicht zuletzt ist Tulln an der Donau ein überzeugendes Beispiel für umweltbewussten und zukunftsorientierten Umgang mit den wertvollen Boden-Ressourcen. Für die vielfältigen Bemühungen wurde die Stadt u.a. mit dem „Österreichischen Bodenschutzpreis“ und dem Europäischen Klimaschutzpreis „Climate Star“ ausgezeichnet.

Eine zunehmende Gefahr für die Ertragsfähigkeit von Böden und deren Fähigkeit, Wasser zu speichern, ist die Bodenerosion. Auch sie gefährdet in letzter Konsequenz die Nahrungsmittelkette: Denn ohne gesunde Böden gibt es keine gesunden Nahrungsmittel...

Auch hier zeigt das „Österreich-Bild am Sonntag“ beispielhafte Initiativen, etwa einen Biobauern in der Region Wagram östlich von Krems: Er erzeugt mithilfe eines Regenwurmstalls organischen Biodünger.

Wie dieser Landwirt haben sich in Niederösterreich insgesamt 41.000 bäuerliche Betriebe der Bodenschonung und dem Ressourcenschutz verschrieben. Und auch Landwirtschaftsschulen wie der Bildungshof Gießhübl in Amstetten widmen sich in ihren Aus- und Weiterbildungsprogrammen der nachhaltigen Bewirtschaftung.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at