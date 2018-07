EILT HEUTE: Causa Podgorschek: Einladung zur Gemeinsamen Erklärung von Grünen und SPÖ im OÖ Landtag

Linz (OTS) - LR Podgorschek hat mit seinem Auftritt bei der AfD in Thüringen eine rote Linie überschritten. Er ist nach seinen Attacken auf Säulen der Demokratie als Mitglied der OÖ.Landesregierung nicht mehr tragbar. Vor der heutigen Landtagssitzung werden die Grünen und SPÖ ein eindringliches Zeichen setzen. In einer Gemeinsamen Erklärung werden die Parteispitzen von Grünen und SPÖ, LAbg. Maria Buchmayr und LRin Birgit Gerstorfer eine Gemeinsame Erklärung abgeben und den Rücktritt von LR Podgorschek einfordern. Es werden alle Abgeordneten von Grünen und SPÖ anwesend sein. Diese Gemeinsame Erklärung sowie der entsprechende Antrag an die Landesregierung sind in dieser Form einmalig ist der Geschichte des OÖ.Landtags.

Gemeinsame Erklärung von Grünen und SPÖ

Wann: 09 Uhr 40

Wo: Garderobe vor dem Steinernen Saal im OÖ.Landhaus

