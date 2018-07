„Unterwegs in Österreich“ am 5. Juli aus Steinbrunn und Bad Sauerbrunn

Burgenland-Woche mit Eva Pölzl, Martin Ganster und Lukas Schweighofer

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Martin Ganster begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Steinbrunn. Zum Abschluss meldet sich Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Bad Sauerbrunn.

Donnerstag, 5. Juli:

„Guten Morgen Österreich“ aus Steinbrunn

Überstunden, ständige Erreichbarkeit und dann vielleicht noch Stress daheim: Alles muss vor dem Urlaub fertig werden. Dann auf Knopfdruck abzuschalten fällt gerade Workaholics schwer. Wie schafft man es, sich im Urlaub zu entspannen, und was kann man selbst dazu beitragen? Darüber berichtet „Guten Morgen Österreich“ am „Tag der Workaholics“.

„Daheim in Österreich“ aus Bad Sauerbrunn

Black is back – Schwarz liegt im Trend und das sogar bei den Floristen. Der grüne Steckschwamm ist Geschichte! Wer heute kreative Blumen-Arrangements haben möchte, kombiniert Florales mit einem schwarzen Steckschwamm. Wie das genau aussehen kann, zeigt Floristin Sabrina Lanz.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

