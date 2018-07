Masters of Dirt - 06. April 2019 - TIPS Arena Linz

Nach dem spektakulären Erfolg der letztjährigen MASTERS OF DIRT-Events kommt die unbestritten beste Freestyle Show der Extreme nun sogar fünf Mal zurück nach Österreich!

Graz (OTS) - Masters of Dirt ist weltweit die wildeste und spannendste Freestyle Show. Das einzigartige Konzept von M.O.D. kombiniert die gefährlichsten Action Sportarten zu einer einmaligen Show.

Nach den bereits 4 angekündigten Shows folgt heute die fünfte Masters of Dirt Show für 2019 in Österreich und zwar in der TIPS Arena Linz am 06.04.2019.

MASTERS OF DIRT – Das sind zweieinhalb spannende Stunden mit unerschrockenen Stunt-Stars auf ihren Bikes, Quads, Snow-Mobiles und Mini-Bikes, die mit ihren atemberaubenden Sprüngen der Schwerkraft trotzen. In einem komplett neuen Showformat trifft Extremsport auf großes Entertainment. Hier brennen nicht nur die Reifen, sondern auch die Luft! Mach Dich gefasst auf ein Spektakel der Extraklasse.

No Limits- egal ob auf dem Bike oder im Leben

"Das ist unserer Meinung nach der Grund, warum uns unsere Fans und das Publikum schon mehr als 11 Jahre die Treue halten. Wir treiben den Sport voran, zur gleichen Zeit ist es aber auch die Unterstützung der Fans die uns inspiriert und immer wieder antreibt neue gute Shows zu entwickeln. Viele unserer Fans würden gerne das wilde Leben führen das die MOD Familie lebt, deswegen begleiten uns Freunde und Fans nach den Shows zu Aftershow-Parties und sie tragen dabei unsere M.O.D Klamotten und atmen ein bisschen die Luft und den Spirit unserer Mitwirkenden“, sagt Georg Fechter, der Mastermind von M.O.D.

Die Masters of Dirt Sportdisziplinen sind zwar eine Männerdomäne, aber das weibliche Talent kommt in der Show auch nicht zu kurz: Die Fuel Girls bringen die Girlpower!

Sie nehmen es mit den Jungs auf

Es gibt niemanden der besser zu M.O.D passt als die Fuel Girls! Unorthodox, mutig, ausgefallen, energisch, ausdrucksvoll, furchtlos und ein klein wenig verrückt. Die aus England stammenden Fuel Girls sind genauso furchtlos, wie die Fahrer, wenn sie mit ihren fesselnden Feuerspielen die Halle zum Kochen bringen. Der Part der Fuel Girls währen den Masters of Dirt Shows ist ein Mix aus gefährlicher Feuershow, Luftakrobatik und Tanzeinlagen. Sie lassen die Funken sprühen und bändigen Flammen, während die Fahrer über den Köpfen der Fuel-Girls ihre halsbrecherischen Stunts zeigen. Ihre Trickkiste reicht von Feuerspucken, über Feuerwände, Feuerkronen und riesigen Flammen die die Veranstaltungsstädte zum Leuchten bringen. Mit ihrem heißen Look, der unter anderem durch viele M.O.D Tattoos geprägt ist, bringen sie das Publikum nicht nur durch ihre Flammen zum Schwitzen.

MASTERS OF DIRT ist für Groß und Klein jedes Jahr ein Highlight und begeistert nicht nur motorsportbegeistertes Publikum. Du kannst die halsbrecherischen Stunts und unglaublichen Acts bei folgenden Terminen bewundern:

Messe Klagenfurt, 02.03.2019

Stadthalle Graz, 09.03.2019

Tips Arena Linz, 06.04.2019

Salzburg Arena, 20.04.2019

Olympiahalle Innsbruck, 27.04.2019

Sei dabei, wenn Masters of Dirt Geschichte schreibt und sichere dir jetzt die besten Plätze unter: www.oeticket.com und in allen oeticket-Vorverkaufsstellen.



Nähere Infos unter www.schwarzlsee.at oder unter www.facebook.com/leutgebentertainmentgroup



