Open Minds sucht wieder die besten Open Source Projekte Österreichs!

Open Minds - Der erste Österreichische Open Source Award geht in die zweite Runde. Einreichen ab sofort möglich!

Wien (OTS) - „Viele Open Source Projekte werden durch das Engagement von Freiwilligen getragen und erst durch sie ermöglicht. Wir wollen die besten Köpfe zusammenbringen, Communities vernetzen und mit allen Förderern von quelloffener Software gemeinsam feiern.” - Nico Grienauer / Initiator Open Minds Award & Gründer von acolono GmbH.

So unbekannt der Begriff ist, Open Source bestimmt unseren Alltag. Über 60% der Handys weltweit laufen mit Open Source Software, zirka 50% der Server und weit über 80% der Websites basieren auf Open Source Systemen. Tausende EntwicklerInnen auf der ganzen Welt arbeiten an innovativen Produkten, veröffentlichen ihre Arbeit unter einer Open Source Lizenz und schaffen so wertvollen Mehrwert für die Allgemeinheit. Mittlerweile hat Open Source eine so große Bedeutung, dass Software-Entwicklung heute gar nicht ohne sie denkbar wäre.

Dabei bietet Open Source nicht nur für Entwickler Vorteile wie Georg Martin Kainz erklärt: „Der Open Source Award fördert eine offene Gesellschaft in der die Anwender nicht die Ware sind, sondern jeder ernst genommen wird. Unser aller Sicherheit kann nur durch Open Source erzielt werden, da keine Lücke verheimlicht werden kann.” - Georg Markus Kainz (Jury Open Software, quintessenz) zum Open Source Award.



Genauso wenig wie eine IT-Welt ohne Open Source denkbar wäre, ist ein Open Source Projekt ohne Community denkbar. Der Beitrag und das Engagement von Freiwilligen trägt dazu bei, dass die Projekte innovativ bleiben und weiterentwickelt werden. Österreich kann sich einer sehr aktiven Open Source Community in zahlreichen Projekten glücklich schätzen. Grund genug diese Arbeit mit einem eigenen Award zu würdigen.

Der Open Minds Award wird heuer zum zweiten Mal vergeben.

2018 werden Open Source Projekte in folgenden Kategorien ausgezeichnet:

Ermöglicht wird der Event durch das Engagement vieler Freiwilliger und die Unterstützung unserer Partner-Communities.

Vielen Dank auch an unsere Sponsoren: acolono GmbH, netidee, Open Source Experts und WKO Fachgruppe UBIT.

Übrigens, für alle Open Source Interessierten: Bis zum 17. Juli 2018 können bei netidee noch Projekte zur Förderung eingereicht werden.

Eckdaten:

Einreichen von Projekten: Ab Sofort bis 16. September

Bekanntgabe der Nominierungen: Oktober 2018

Preisverleihung: 9. November 2018

Open Source Ball: Direkt im Anschluss an die Preisverleihung

Url: https://www.openminds.at/

Open Minds Preisverleihung und Open Source Ball

Vergabe des Awards in den Kategorien:

Open Software presented by Linuxwochen

Open Data presented by Open Knowledge Österreich

Open Hardware presented by Circular Economy Club

Open Talent

Open Content Management presented by Drupal, Joomla!, Neos CMS und Wordpress



Open Source Ball mit Anschluss



Datum: 09.11.2018, 19:00 Uhr

Ort: Palais Wertheim

Canovagasse 1-5, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.openminds.at/

Rückfragen & Kontakt:

Drupal Austria - Verein zur Förderung und

Unterstützung der Opensource-Software Drupal



Mag. Ulrike Strommer

Vorstandsmitglied Drupal Austria

ulrike.strommer @ drupal-austria.at

Tel: +43 664 26 10 863

https://www.drupal-austria.at/