ARA unterstützt herausragende AbsolventInnen

Wien (OTS) - Ausgezeichnete Studienleistungen machen sich nicht nur auf dem Abschlusszeugnis bezahlt. Die Altstoff Recycling Austria AG, kurz ARA, verleiht zudem seit 2010 jedes Jahr den ARA Best Study Award an die MSc ETIA-AbsolventInnen mit der besten akademischen Leistung über beide Studienjahre.

Bereits zum neunten Mal wurde heuer im Rahmen der Graduierungsfeier des MSc Environmental Technology & International Affairs (ETIA) – ein Kooperationsprogramm von TU Wien und der Diplomatischen Akademie der „ARA Best Study Award“ verliehen. Prof. Dr. Christoph Scharff, CEO der ARA, überreichte am 2. Juli feierlich die Preise an Ansgar Fellendorf, Christina Kauer, Justina Rauch und Nikolas Simon, die sich über jeweils € 5.000 freuen konnten.

Seit vielen Jahren unterstützt die ARA bereits Studiengänge im Bereich Ressourcenmanage-ment und Abfallminimierung. 2010 wurde der ARA Best Study Award für Studierende des MSc ETIA ins Leben gerufen. In den letzten Jahren haben zahlreiche Gewinner die Auszeichnung erhalten. Darunter auch Indira De Graaf. „Ich bin der ARA AG sehr dankbar dafür, den MSc ETIA mit diesem großzügigen Preis zu unterstützen. Die Tatsache, dass meine Studienleistungen von einer bekannten Firma im Umweltsektor anerkannt wurden, waren hilfreich für meine Berufskarriere“, so eine Gewinnerin aus dem Jahr 2016.

ARA: Führend in Österreich, internationales Vorbild

Seit 25 Jahren agiert die ARA als treibende Kraft für Recycling und Abfallwirtschaft in Österreich. Ursprünglich ein Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen, hat sie sich kontinuierlich zum Innovationstreiber in der Kreislaufwirtschaft und zum bevorzugten Partner für maßge­schneiderte Entsorgungslösungen in Industrie und Handel entwickelt. Sie gilt damit heute als internationales Vorbild. Die ARA steht als Non-Profit Unternehmen im Eigentum heimischer Unternehmen und organisiert als Marktführer die Sammlung, Sortierung und Verwertung von über 700.000 t Verpackungsabfällen aus Papier, Kunststoff, Metall und Glas in ganz Österreich. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen konnten 2017 rund 500.000 t CO2-Äquivalente eingespart werden. Das entspricht rund 6% der jährlichen Fahrleistung aller zugelassenen Pkw in Österreich.

Internationales Masterprogramm mit Zukunftsthemen

Im MSc Environmental Technology & International Affairs geht es vor allem um Umweltthemen. Die Besonderheit liegt in der Vermittlung von Umwelttechnologie und internationalen Beziehungen sowie in der Internationalität der Studierenden. Sie reicht über alle Kontinente und bisher 47 Nationalitäten, u.a. Japan, Moldawien, Brasilien, Mexiko, Philippinen, auch Neuseeland, Indien, Kenia sowie China, Korea und die Arabischen Emirate.

TeilnehmerInnen des englischsprachigen Programmes erhalten eine fundierte Ausbildung im Management von Luft- und Wasserreinhaltung, Energie und Klima sowie nachhaltige Entwicklungen und Ressourcenmanagement. Zudem sind AbsolventInnen mit umweltrechtlichen, umweltpolitischen und ökonomischen Fragestellungen bestens vertraut. Ergänzende Gastvorträge und Exkursionen zu den wichtigsten umweltrelevanten Industrieanlagen im Wiener Umfeld (EBS und WKU Simmering), dem Energiepark Bruck/Leitha sowie zur Voestalpine Linz runden das vielfältige Angebot ab.

