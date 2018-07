Tierschutzombudsstelle Wien: Hunde im Sommer keinesfalls im Auto lassen!

Wien (OTS) - Nach den kühleren Tagen stehen nun laut Prognosen wieder Hitzetage vor der Türe. Die Tierschutzombudsstelle der Stadt Wien will daher erneut Wiens HundebesitzerInnen sensibilisieren, ihre Tiere keinesfalls im Auto zu lassen. "Im geschlossenen Auto kommt es rasch zu Temperaturen wie in einem Backofen. Da Hunde nicht schwitzen können, werden hohe Temperaturen somit zur Lebensgefahr", warnt Tierschutzombudsfrau Eva Persy. "Vielen HundebesitzerInnen ist aber die Gefahr nicht bewusst, daher haben wir auch heuer wieder eine umfassende Informations-Aktion gestartet", so Persy weiter.

Infokarten der Tierschutzombudsstelle, mit denen die Wienerinnen und Wiener aktiv werden können, erklären, wie man sich verhalten soll, wenn man ein zurückgelassenes Tier im Auto sieht. Wichtigste Info: im konkreten Fall die Magistratsabteilung Veterinärdienste und Tierschutz (01/4000-8060) oder die Polizei verständigen. "Ein Hund regelt ab 26 Grad seine Körpertemperatur durch Hecheln und vermehrte Wasseraufnahme. Steigt die Temperatur weiter an, kann es binnen kürzester Zeit zu einem Herz-Kreislauf-Versagen kommen", erläutert Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Infokarten können bei der Wiener Tierschutzombudsstelle unter post @ tow-wien.at oder 01/318 00 76-75079 angefordert werden. "Bitte verteilen Sie unsere Karten auch in Ihrem Freundeskreis oder legen Sie sie in Ihrem Büro/Geschäft auf, um möglichst viele Menschen über die Gefahren von Hunden in heißen Autos zu warnen" appelliert Persy abschließend.

