SAUERKRAUTKOMA-Kinotour

Erfolgsautorin Rita Falk, Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz u. a. gehen auf große Kinotour durch Bayern & Österreich (FOTO)

München (ots) - "Das können Sie sauber vergessen, Herr Bürgermeister. Ich gehe ganz sicher nicht nach München." Doch genau das macht Provinzpolizist Franz Eberhofer in SAUERKRAUTKOMA, er wird nämlich dahin "strafversetzt". Hauptdarsteller Sebastian Bezzel wird die Großstadt, nach der Premiere am 6. August, schnell wieder verlassen, denn ab dem 8. August geht er gemeinsam mit Bestseller-Autorin Rita Falk auf Kinotour. In über 30 bayerischen und österreichischen Städten stellen sie die Krimikomödie persönlich vor. Bei einigen Stationen werden sie dabei von Susi alias Lisa Maria Potthoff und Rudi alias Simon Schwarz u.a. unterstützt.

Maibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge - der Eberhofer steht mal wieder vor schweren kriminalistischen und kulinarischen Herausforderungen. Ab dem 9. August ist SAUERKRAUTKOMA in den bayerischen Kinos zu sehen.

KINOTOUR - TERMINE

08. August 2018, Landshut

09. August 2018, Parndorf

09. August 2018, Wien

10. August 2018, Pasching

10. August 2018, Ried

10. August 2018, Salzburg

11. August 2018, Innsbruck

11. August 2018, Wörgl

12. August 2018, Bad Reichenhall

12. August 2018, Prien

12. August 2018, Rosenheim

12. August 2018, Bad Aibling

13. August 2018, Dillingen

13. August 2018, Fürstenfeldbruck

13. August 2018, Wertingen

13. August 2018, Augsburg

14. August 2018, Moosburg

14. August 2018, Wolfratshausen

14. August 2018, Germering

14. August 2018, München

16. August 2018, Passau

16. August 2018, Deggendorf

16. August 2018, Regensburg

17. August 2018, Abensberg

17. August 2018, Vilsbiburg

17. August 2018, Gröbenzell

18. August 2018, Amberg

18. August 2018, Tirschenreuth

18. August 2018, Fürth

19. August 2018, Dettelbach

19. August 2018, Eckental

19. August 2018, Nürnberg 19. August 2018, Ingolstadt

