ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Fußball UNIQA ÖFB Cup-Gala 2018

Am 4. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 4. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Fußball UNIQA-ÖFB-Cup-Gala 2018 um 20.15 Uhr, „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von den Sailing World Cup Series Marseille 2017/18 um 21.30 Uhr und vom UCI-Mountainbike-Weltcup XCO Stellenbosch 2018 um 22.30 Uhr.

Der UNIQA ÖFB Cup startet von 20. bis 22. Juli 2018 in die neue Saison. Im Rahmen einer Gala am 4. Juli im Studio 44 in Wien wird die 1. Runde ausgelost. Insgesamt nehmen wieder 64 Vereine am heimischen Cup-Bewerb teil. Diese setzen sich aus 24 Vereinen aus der Bundesliga und 40 Vereinen aus den neun Landesverbänden zusammen. Reporter ist Christian Diendorfer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 3. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

