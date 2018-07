Round Hill Capital erhält strategische Minderheitsbeteiligung von Dyal Capital

London (ots/PRNewswire) -

Round Hill Capital ("Round Hill"), ein führendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -verwaltung, gibt bekannt, dass Dyal Capital Partners ("Dyal"), ein Geschäftsbereich von Neuberger Berman, eine strategische Minderheitsbeteiligung an Round Hill getätigt hat.

Michael Bickford, Gründer und CEO von Round Hill Capital, kommentierte die Investition wie folgt:

"Wir freuen uns über Dyal als strategischer Partner von Round Hill Capital. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum des Unternehmens und markiert eine wichtige neue Phase der globalen Expansionspläne von Round Hill. Wir sind stolz darauf, eine Partnerschaft mit Dyal einzugehen, die auf eine erfolgreiche Geschichte der Unterstützung von ausgezeichneten Investmentmanagern zurückblicken können.

Mit dieser Investition kann Round Hill sich weiterhin strategisch auf die Durchdringung der bestehenden Immobilienmärkte neben unserer institutionellen Investorenbasis konzentrieren und ihre weitere Expansion in neue Sektoren und globale geografische Standorte vorantreiben. Unser Ziel ist weiterhin, Round Hill zu einem der führenden globalen Immobilien-Investmenthäuser zu machen."

Im Rahmen der Transaktion hat Dyal eine passive, nicht stimmberechtigte Minderheitsbeteiligung an der Firma erworben. Änderungen an der Strategie, am Investmentprozess und am Tagesgeschäft von Round Hill sind nicht vorgesehen.

Michael Rees, Leiter von Dyal Capital Partners, fügte hinzu:

"Round Hill hat eine marktführende globale Immobilienplattform mit langjähriger Erfahrung bei der Beschaffung und Strukturierung außergewöhnlicher Immobilieninvestitionen aufgebaut. Dank der permanenten Kapitalanlage von Dyal und den Ressourcen unserer Geschäftsplattform wird Round Hill in der Lage sein, seine Marktposition als einer der führenden globalen Immobilieninvestmentmanager weiter auszubauen. Wir freuen uns auf eine lange und produktive Zusammenarbeit mit dem Round Hill Team."

Die Bedingungen der Transaktion sind privat und werden nicht öffentlich bekannt gegeben.

Evercore und PWC fungierten als Anlageberater. Simpson Thatcher & Bartlett LLP waren als Rechtsberater für Round Hill Capital tätig. Fried Frank war der Rechtsberater von Dyal.

Informationen zu Round Hill Capital:

Round Hill Capital ist ein weltweit führender Spezialist für Immobilieninvestitionen, -entwicklung und -verwaltung. Round Hill Capital hat einen langen und bewährten Ruf für die erfolgreiche Identifizierung und Akquisition von qualitativ hochwertigen Immobilienanlagen.

Round Hill Capital ist ein höchst fokussierter Investor und hat Erfahrung bei der Gründung und dem Betrieb von erstklassigen Unternehmen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 haben sie über 6,5 Milliarden Euro in Immobilien investiert. Round Hill Capital hat europaweit mehr als 100.000 Wohneinheiten erfolgreich erworben und verwaltet und zählt derzeit in mehreren Ländern zu einem der größten privaten Vermieter.

Round Hill Capital verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Erzielung hoher risikobereinigter Renditen und investiert und verwaltet Immobilien bei einigen der weltweit führenden Institutionen und Privatinvestoren.

Weitere Informationen zu Round Hill Capital finden Sie unter: http://www.roundhillcapital.com

Informationen zu Dyal Capital Partners

Dyal Capital Partners, ein Unternehmensbereich der Neuberger Berman Group, strebt den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an institutionellen Vermögensverwaltern weltweit an. Dyal Capital Partners wurde 2011 gegründet und hat derzeit 32 Minderheitspartnerschaften.

Weitere Informationen zu Dyal Capital Partners finden Sie unter: http://www.dyalcapital.com

Informationen zu Neuberger Berman

Neuberger Berman wurde 1939 gegründet und ist eine private, unabhängige, mitarbeitergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe von Strategien - darunter Aktien, Renten, quantitative und Multi-Asset-Klassen, Private Equity und Hedge-Fonds - im Auftrag von Institutionen, Beratern und Privatanlegern weltweit. Das Team von Neuberger Berman besteht aus rund 1.900 Mitarbeitern mit Niederlassungen in 20 Ländern. Das Unternehmen wird seit fünf aufeinanderfolgenden Jahren in der Umfrage "Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management" (unter den Firmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern) ausgezeichnet. Das Unternehmen ist beständig, stabil und langfristig ausgerichtet und fördert eine Investmentkultur mit Grundlagenforschung und unabhängigem Denken. Es verwaltet zum 31. März 2018 Kundenvermögen in Höhe von 299 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website http://www.nb.com.

Rückfragen & Kontakt:

PR-Beratung für Round Hill Capital

Newgate Communications

James Benjamin

Tel.: +44(0)20-7680-6521 / +44(0)7747-113-930

E-Mail: roundhill @ newgatecomms.com