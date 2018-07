Kulturminister Blümel: Herzliche Gratulation an Zadie Smith zum Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur 2018

Britische Schriftstellerin erhält Preis für literarisches Gesamtwerk

Wien (OTS) - Die britische Autorin Zadie Smith erhält den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2018. Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien Gernot Blümel:

"Herzliche Gratulation an Zadie Smith! Sie hat mit ihrem literarischen Schaffen unser Bewusstsein für die ethnische, soziale und kulturelle Vielstimmigkeit unserer Welt geschärft, indem sie in ihren Romanen die Frage nach Herkunft und Identität stellt. Ihre Werke sind humorvoll, poetisch und philosophisch und erzählen dabei auch von Witz und Weisheit der Straße. Zadie Smith schöpft in ihren Romanen, Erzählungen und Essays alle künstlerischen Möglichkeiten dieser Genres aus."

Der Österreichische Staatspreis für europäische Literatur wird jedes Jahr für das literarische Gesamtwerk einer europäischen Autorin bzw. eines europäischen Autors verliehen, das international besondere Beachtung gefunden hat. Das Werk muss auch in deutschsprachiger Übersetzung vorliegen, der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Verleihung durch Kulturminister Gernot Blümel erfolgt am 27. Juli 2018 um 15:00 Uhr im Solitär der Universität Mozarteum Salzburg.

Zwt.: Begründung der Jury

Die Jury (Petra Hartlieb, Günter Kaindlstorfer, Mag. Norbert Mayer, Dr. Martina Schmidt und Dr. Brigitte Schwens-Harrant) begründete die Wahl wie folgt: "Seit ihrem vielbeachteten Debütroman „Zähne zeigen“ hat Zadie Smith in ihren Büchern große Vielseitigkeit bewiesen und ist dennoch ihrem Leitmotiv treu geblieben: Wie wichtig sind ethnische Herkunft und Hautfarbe im Europa des 21. Jahrhunderts? Wie schafft man es, das eigene Milieu zu verlassen, und ist das überhaupt ein erstrebenswertes Ziel? Woher stammen wir, und wie weit wird dadurch unser Lebensentwurf determiniert? Was bedeutet kulturelle Durchmischung für jede/n einzelne/n und für eine Gesellschaft? Zadie Smiths große Gabe ist es, gesellschaftspolitische Themen und philosophische Reflexionen in scheinbar einfachen Geschichten über Familie und Freundschaft zu vermitteln. Dabei ist sie ihren Figuren stets unglaublich nahe – als könne sie mühelos in jede von ihr beschriebene Rolle schlüpfen. 'Das Private ist politisch!' In den Texten von Zadie Smith wird schmerzhaft spürbar, wie sehr dieser alte Spruch heute immer noch Gültigkeit besitzt."

Rückfragen & Kontakt:

Anna Edlinger

Presse Bundesminister Gernot Blümel

Tel.: + 43 664 8811 6948

Email: anna.edlinger @ bka.gv.at