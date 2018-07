Ausgezeichnete Platzierung im Rating "TOP SERVICE ÖSTERREICH"

Deutsche Vermögensberatung Bank AG punktet einmal mehr mit hervorragendem Kundenservice (FOTO)

Wien (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG wurde erneut für ihren exzellenten Kundenservice ausgezeichnet. Bereits zum fünften Mal in Folge setzte sich der Finanzdienstleister erfolgreich gegen zahlreiche Konkurrenten durch und gehört mit einem hervorragenden Platz 4 im Segment "B2C" zu den Top 5 Unternehmen in Österreich, die das Qualitätssiegel heuer erhalten. Damit zeigen die Allfinanzspezialisten, dass persönlicher Kundenorientierung und optimaler Service besonders in Zeiten der Digitalisierung fest zusammengehören.

"Die hervorragenden Befragungsergebnisse im Wettbewerb zeigen, dass der Vermögensberater vor Ort bei seinen Kunden als kompetenter Finanzexperte überaus geschätzt wird. Trotz aller Digitalisierungstendenzen bestätigt sich für uns erneut, dass Menschen insbesondere in komplexen Finanzfragen einen persönlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben möchten", sagt Harald Pankowski, Mitglied des Vorstands der Deutsche Vermögensberatung Bank AG. Die Auszeichnung hat für die Deutsche Vermögensberatung Bank AG einen sehr hohen Stellenwert, da während des Beurteilungsprozesses auch Kunden befragt werden, deren Eindrücke direkt in das Endergebnis einfließen. Das Resultat: beste Bewertungen für die vollumfänglichen Serviceleistungen der Vermögensberater.

Die Beratungsagentur ServiceRating prüft bei "TOP SERVICE ÖSTERREICH" in einem mehrstufigen Prozess die Kundenorientierung sowie die Servicequalität der teilnehmenden Unternehmen. Als Bewertungsmaßstab wird ein wissenschaftliches Modell der Universität Mannheim eingesetzt, das relevante Aspekte der Beziehung zwischen Kunde und Unternehmen abbildet. Seit der erstmaligen Teilnahme kann sich die Deutsche Vermögensberatung Bank AG immer wieder in der Exzellenzgruppe dieses Wettbewerbs platzieren. "Die Ergebnisse freuen uns, denn sie belegen die Zufriedenheit der Kunden mit der hervorragenden Allfinanzberatung unserer Vermögensberater", so Harald Pankowski abschließend.

Über die Deutsche Vermögensberatung Bank AG

Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Unternehmensgruppe Deutsche Vermögensberatung (DVAG) rund 6 Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. In Österreich ist die DVAG mit ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Vermögensberatung Bank AG seit 1993 vertreten. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau für jeden!". Unternehmenssitz der Deutschen Vermögensberatung Bank AG ist Wien. Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.at

Wettbewerb "TOP SERVICE ÖSTERREICH 2018"

Weitere Informationen finden Sie online unter: www.top-service-oesterreich.at

