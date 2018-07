12-Stunden-Tag: 700 Beschäftigte der voestalpine am Standort Donawitz beschlossen Resolution

Gritz/Wimmer: Kampfbereitschaft gegen Ausbeutergesetz steigt von Tag zu Tag an

Wien (OTS) - Heute Nachmittag fand auch bei der voestalpine am Standort Donawitz (Steiermark) eine Betriebsversammlung gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf zum 12-Stunden-Tag bzw. der 60-Stunden-Woche statt. 700 Beschäftigte gaben in einer Resolution grünes Licht für weitere gewerkschaftliche Maßnahmen, sollten ÖVP und FPÖ das Gesetz im Parlament beschließen.++++

„Die Informationsveranstaltungen in den Betrieben stoßen auf enormes Interesse der betroffenen ArbeitnehmerInnen. Die Beschäftigten sind bereit, gemeinsam Maßnahmen zu setzen, sollte das Gesetz tatsächlich so beschlossen werden. Die Kampfbereitschaft gegen das Ausbeutergesetz steigt von Tag zu Tag an. Die Betriebsversammlung wurde daher nur unterbrochen und kann somit jederzeit wiederaufgenommen werden“, sagen Betriebsratsvorsitzender Josef Gritz und PRO-GE-Vorsitzender Rainer Wimmer.

