KRIEGERGUT OPEN AIR 2018 - SOFA SURFERS und ATTWENGER rocken im Baumpark

Support: Seltener Österreich-Gig von in London lebendem Singer Songwriter Joe Traxler

Perg (OTS) - KRIEGERGUT OPEN AIR 2018 (Zeitling 16, 4320 Perg)

Freitag, 6. Juli 2018

20:30 Joe Traxler solo

21:15 SOFA SURFERS live – visuals Timo Novotny

After Show mit DJ Tschesare

Samstag, 7. Juli 2018

20:30 Joe Traxler solo

21:15 ATTWENGER

Anfang Juli entladen am KRIEGERGUT-Gelände zwei Giganten der österreichischen Musikgeschichte ihre geballte Energie auf der Open Air-Bühne: Sofa Surfers, die ihr 20jähriges Bandjubiläum in Perg feiern, und Attwenger. Erstere kennt spätestens seit der Vertonung der Wolf-Haas-Krimis jeder, Attwenger nach 25 Jahren und 750 Gigs in 20 Ländern sowieso. Auch auf dem aktuellen Attwenger-Album SPOT wird der minimalistische Mix aus traditionellem Material und afroamerikanischen Einflüssen weiterentwickelt, diesmal wieder unter verstärktem Einsatz elektronischer Sounds. Und mit Singsang im oberösterreichischen Dialekt.

Support kommt an beiden Open Air-Tagen von Joe Traxler, einem oberösterreichischen Singer Songwriter, der seit einigen Jahren in London lebt. Seine Musik ist geprägt von seiner emotionalen Stimme, berührenden Texten, sowie unverkennbaren, perkussiven Gitarrenelementen und erinnert an Künstler wie Jeff Buckley, John Mayer und City & Colour.

Über die Jahre hat sich der Musiker ein internationales Publikum aufgebaut, durch Support Gigs für namenhafte Bands wie ‘Silbermond’, ‘Christina Stürmer’ und U.S. Kult-Act ‘Vesperteen’ in berühmten Venues wie der ‘O2 Academy’, ‘Ronnie Scotts’ (London) und der ‘Dreiländerhalle’ (Passau), gewann den ‘Austrian Newcomer Award 2014’ und hatte zahlreiche Fernsehauftritte unter anderem bei ‘ORF 1 – Die Große Chance’.

Anschließend an seine Debut-EP ‘Forty Four’, arbeitete Traxler mit Produzent Steven A. Williams (Sting, Eric Clapton, The Rolling Stones), legendären Musikern wie Robbie McIntosh (John Mayer, Paul McCartney, Norah Jones), Thomas Peel (James Bay), Matt Park (Mumford & Sons), David Piribauer (Alice Cooper, Solange Knowles) und 7 time Grammy award winning mixing engineer Michael Brauer an einer neuen Single. Der Song beschreibt wie er mit seiner unerwarteten, chronischen Gesichtslähmung umgeht. ‘Asymmetrical Life’ wurde am 23.03.2018 veröffentlicht und wurde auf Radiostationen in New York, London, Niederlande und Österreich’s ‘Hitradio Ö3’ gespielt.

Mit bereits über 100.000 streams wurde auch award-winning magazine ‘Music Crowns’ auf den Song aufmerksam. Mehr Infos: www.joetraxler.com

VORVERKAUF bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Fabian, 0699/15 21 83 02 oder m.fabian @ kriegergut.at, www.kriegergut.at