NEOS fordern Transparenz bei Bericht zur Luftraumüberwachung

Douglas Hoyos: „Die parlamentarische Kontrolle des Bundesheeres muss gestärkt werden.“

Wien (OTS) - „Wir verlangen volle Transparenz beim Bericht zur Luftraumüberwachung. Dass nicht klar ist, ob der Bericht jemals öffentlich wird, zeigt, dass das ganze mehr ein PR-Schmäh des Verteidigungsministers als der ernsthafte Versuch einer Evaluierung war“, so das Fazit von NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos zu den entsprechenden Medienberichten. „Offenbar will Kunasek einfach keine klare Entscheidung zur Zukunft der Luftraumüberwachung in Österreich treffen.“ NEOS fordern, die Kontrolle des Bundesheeres durch das Parlament grundsätzlich zu stärken.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu