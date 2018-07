AVISO: AK YOUNG Sommer-Open-Air SPLASH HARD am 14. Juli 2018, Ratzersdorfer See

Mit den Trend-Sportarten Flying Fox, Slackline, Stand Up Paddling & Star-Acts MÖWE und Flowrag am Ratzersdorfer See/St. Pölten

St. Pölten (OTS) - High five! Bereits zum fünften Mal findet das legendäre AK YOUNG Sommer-Open-Air SPLASH HARD am 14. Juli 2018 am Ratzersdorfer See in St. Pölten statt. Das Erfolgsrezept: die perfekte Mischung aus grooviger Musik, Sport-Action, Fun and Chill-out. Live-Acts wie DJ West, James Illusion, RAYS, Paul & Peter und die Austropop-Band "Flowrag" ("Tag ein, Tag aus", "Helden", "Dann kommt die Musik") sorgen für den richtigen Sound am See. Headliner sind dieses Jahr die Amadeus-Award-Gewinner MÖWE ("Lovers Friends", "Blauer Tag", "This One's For You").

Star-Act MÖWE



Sie waren die große Überraschung bei der Verleihung des diesjährigen Amadeus Music Awards. In der Kategorie Electronic ging die begehrte Auszeichnung an das DJ-Duo "MÖWE", bestehend aus Clemens Martinuzzi und Melanie Ebietoma.

Gemeinsam Musik machen die beiden seit 2013, davor haben sie in unterschiedlichen Indie-Bands gespielt. "Lovers Friends" war der erste große Hit des Erfolgs-Duos. Danach stellten sich auch die ersten Gigs im In- und Ausland ein. Mit ihrem sommerlichen Pop-House sind Möwe bereits in Ibiza, Brasilien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und auch in Singapur aufgetreten. "Skyline" zählt zu den erfolgreichsten Songs des Power-Duos. Bei Spotify hält der Song bei 14 Millionen Streams weltweit. "This One's For You" ist die aktuelle Single des Power-Duos.

… und ACTION!



Ab 13.00 Uhr können die BesucherInnen Trendsport-Arten wie Parkour und Stand up Paddling kostenlos ausprobieren. Fly high! Als besonderes Highlight wird dieses Jahr erstmalig Flying Fox - Spider Rock angeboten.

Turniere! Wer sich sportlich im Team messen will, kann sich unter akyoung @ aknoe.at zum Beachvolleyball-Turnier anmelden.



Special! Gratis Parken & Shuttle



Ein Gratis-Shuttle bringt ab 18.00 Uhr die Eventgäste vom Hbf St. Pölten zum Ratzersdorfer See und retour. Alle Eventgäste können am Partygelände kostenlos parken.

Ab 23.00 Uhr können die Partygäste mit dem kostenloses Shuttle zur After-Show Party in die Infinity Bar fahren.



SPLASH HARD TIMETABLE

13.00 DJ West

14.00 James Illusion

18.00 RAYS

18.30 Meet & Greet Flowrag

18.45 Paul & Peter

19.00 Meet & Greet MÖWE

19.50 Turniersiegerehrung

20.00 Flowrag

21.30 MÖWE



Geplantes Ende: 24.00 Uhr



Good news! Der Eintritt für alle Music-Acts und Trend-Sportarten ist frei!



Top-aktuelle Infos zum Event: facebook.com/akyoung.noe

