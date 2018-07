EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Atlanta, Georgia, 29.06.2018 Überblick

1. Emittent: SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: EARNEST Partners, LLC

Sitz: Atlanta, Georgia 30309

Staat: United States

4. Namen der Aktionäre: Die SBO Aktien wurden von EARNEST Partners, LLC, für mehrere Kunden in separaten Kundenkonten gehalten. EARNEST hatte die Bevollmächtigung, die Stimmrechte, die den SBO-Aktien anhaften, nach eigenem Ermessen im Namen ihrer Kunden auszuüben.

5. Datum der Schwellenberührung: 28.06.2018

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am Tag | | | | | | der | 4,98 % | 0,00 % | 4,98 % |16 000 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 5,01 % | | 5,01 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

______________________________________________________________________________ | |Anzahl der | |Prozentanteil | | |ISIN_der_Aktien|Stimmrechte___|_______________|der_Stimmrechte|_______________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | |_______________|____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000946652___|797_127_______|_______________|4,98_%_________|_______________| |Subsumme_A_____|797_127_______|_______________|4,98_%_________|_______________|

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

______________________________________________________________________________ | | | | Anzahl der | | |Art des | | | Stimmrechte die |Prozentanteil der| |Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden |Stimmrechte | |___________|____________|________________|______können______|_________________| |___________|____________|________________|__________________|_________________| |___________|____________|__Subsumme_B.1__|__________________|_________________|

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

______________________________________________________________________________ |Art des | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | |Direkt | | | | | | Direkt |gehaltene | | | | |Direkt | gehaltene |Finanz- |Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte |/sonstige |beiden (%)| | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | |_____________|_____________|____________|_____________|(%)_________|__________| |______1______|Paul_E._Viera|____________|_____________|____________|__________| | 2 |Westchester | 1 | | | | |_____________|Limited,_LLC_|____________|_____________|____________|__________| | 3 |EARNEST | 2 |4,98 % | |4,98 % | |_____________|Partners,_LLC|____________|_____________|____________|__________| |_____________|_____________|____________|_____________|____________|__________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: -

Atlanta, Georgia am 29.6.2018

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Hauptstrasse 2

A-2630 Ternitz

Telefon: 02630/315110

FAX: 02630/315101

Email: sboe @ sbo.co.at

WWW: http://www.sbo.at

ISIN: AT0000946652

Indizes: ATX, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Böcskör, Head of Investor Relations

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2

Phone: +43 2630/315 ext 252, fax ext 101

e-mail: a.boecskoer @ sbo.co.at