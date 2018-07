Gründung der MA 01 und Bestellung des Abteilungsleiters

IT der Stadt Wien wurde zusammengeführt

Wien (OTS/RK) - Heute, Montag, wurde mit einem Festakt die Gründung der neuen MA 01 – Wien Digital begangen und dabei auch deren neuer Abteilungsleiter bestellt. Die MA 01 – Wien Digital geht aus einem 1-jährigen Zusammenführungsprozess dreier Bereiche hervor:

IT-Abteilungen des Wiener Magistrats, des AKH und des Krankenanstaltenverbunds. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte im Beisein von Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales, KR Peter Hanke, Stadtrat für Bildung, Integration, Jugend und Personal, Mag. Jürgen Czernohorszky, sowie dem Vertreter der younion – Die Daseinsgewerkschaft, Norbert Pelzer, das Bestellungsdekret an Kurt Starnberger, MBA im Star 22, dem Standort und Hauptquartier der zukünftig konsolidierten Wiener IT.

Mit der Dekretüberreichung wurde ein neues Kapitel der Wiener Stadt-IT aufgeschlagen: Nachdem im letzten Jahr die drei großen IT-Bereiche Magistrat, AKH und Krankenanstaltenverbund zusammengeführt und „synchronisiert“ wurden, werden künftig alle IT-Services und Leistungen aus einer Hand in Form der MA 01 kommen. Kurt Starnberger übernimmt mit sofortiger Wirkung rund 1.100 IT-MitarbeiterInnen, wacht über knapp 86.000 IT-UserInnen, betreut 931 Breitbandstandorte, 70 Telekommunikationsanlagen mit 69.000 Nebenstellen, knapp 23.000 mobile Endgeräte, 5.100 Server, 5.400 Datenbanken, 9.460 Terrabyte Speicher und 113.800 Arbeitsplatz-Endgeräte. Der Aufgabenbereich des zukünftigen Abteilungsleiters umfasst das Verwalten und Warten aller IT-Leistungen und Services, die Gewährleistung der Erfüllung von Sicherheitsstandards, sowie das Entwickeln von innovativen Produkten und Wegbereitung Wiens als Digitalisierungshauptstadt.

Neuer Abteilungsleiter der MA 01

Kurt Starnberger ist 1987 in den Dienst der Stadt Wien eingetreten und hat seither im Bereich der „Automatischen Datenverarbeitung“ gearbeitet. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Mitarbeit und Mitwirkung an allen IT-Meilensteinen der Wiener Stadt-IT ist er als Integrationsfigur der zukünftig geeinten IT-Bereiche die ideale Besetzung. Der 50-jährige machte neben seiner dienstlichen Laufbahn ein Master-Studium „Business Administration“ an der FH Eisenstadt, das er im Februar 2018 abschloss.

