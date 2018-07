Biowirtin Constanta Cristina Rojik schließt ihre Tore

Italiener La No wird Standort in der Annagasse übernehmen

Es ist für mich ein Vorzeigebeispiel, wie ein echtes, italienisches Restaurant, mit langjähriger Familientradition, authentisch, unverfälscht und frei von Klischees geführt werden soll Constanta Cristina Rojik, die Biowirtin

Wien (OTS) - Constanta Cristina Rojik zieht sich aus dem aktiven Berufsleben zurück und wird ihr Restaurant Cristina Rojik – Die Biowirtin am 31. Juli schließen. Der Betrieb wurde bereits an die La No GmbH mit Stichtag 1. August 2018 verkauft.

In den vergangenen Elf Jahren galt sie als Vorreiterin der 100-prozentig zertifizierten Bioküche in Österreich und Europa. Für ihr Restaurant erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen – unter anderem eine Haube von Gault & Millau. Noch bis Ende Juli führt sie ihr Restaurant mit ihrem Team weiter.

Das Nachfolgerestaurant La No wird von Mario Lorenzetti als Geschäftsführer gemeinsam mit seiner Gattin geführt. „Es ist für mich ein Vorzeigebeispiel, wie ein echtes, italienisches Restaurant, mit langjähriger Familientradition, authentisch, unverfälscht und frei von Klischees geführt werden soll“ , schwärmt Constanta Cristina Rojik über ihren Nachfolger. Für sie wird La No eine wertvolle Bereicherung in der Gastroszene der Annagasse werden.

Rückfragen & Kontakt:

Constanta Cristina Rojik – Die Biowirtin

1010 Wien, Annagasse 12

Tel: +43 1 5128510

www.diebiowirtin.at

info @ diebiowirtin.at