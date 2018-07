Festnahme eines Randalierers

Wien (OTS) - Am 01.07.2018 bemerkte gegen 01:50 Uhr die Besatzung einer Sektorstreife in der Kreuzgasse (18. Bezirk) eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf der Straße. Als einer der Beteiligten (23) die einschreitenden Polizisten registrierte, stürmte er auf sie los und versuchte, einen Kampf zu provozieren. Zwei Begleiter hielten den Mann zunächst zurück. Sämtliche Versuche, den Mann durch ein Gespräch zu beruhigen sowie die ausgesprochenen Abmahnungen erwiesen sich als unwirksam. Als der 23-Jährige schließlich erneut auf die Polizei losging, wurde er überwältigt und festgenommen. Er bzw. ein Begleiter (20) dürften zuvor in einem nahegelegenen Lokal randaliert und einen Türsteher attackiert haben. Es erfolgten zahlreiche verwaltungs- sowie strafrechtliche Anzeigen.

