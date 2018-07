Fußball-WM-Tag 18 mit Brasilien – Mexiko und Belgien – Japan

Am 2. Juli, ab 15.25 Uhr in ORF eins, bis zu 1,169 Millionen sahen Uruguay – Portugal

Wien (OTS) - Die ersten zwei Achtelfinal-Partien der Fußball-WM 2018 sind gespielt und die Reichweiten sind weiterhin top: Das gestrige Match Frankreich – Argentinien erreichte bis zu 636.000 Seherinnen und Seher, durchschnittlich waren in der zweiten Halbzeit 540.000 bei 40 Prozent MA (45 bzw. 52 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live mit dabei. Das Abendspiel Uruguay – Portugal erreichte in Halbzeit zwei bis zu 1.169.000 Fußballfans und durchschnittlich 977.000 bei 37 Prozent Marktanteil (44 bzw. 45 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Weiter geht es am Montag, dem 2. Juli, ab 15.25 Uhr in der Achtelfinal-Phase in ORF eins mit Brasilien – Mexiko (Kommentator ist Boris Kastner-Jirka), danach folgt ab 19.15 Uhr Belgien – Japan (Oliver Polzer). Im ORF-WM-Studio analysieren Herbert Prohaska und Roman Mählich. Die ORF-Gastgeber sind Alina Zellhofer bzw. Rainer Pariasek.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at