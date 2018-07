Wiener Hilton Hotels werden bei World Travel Awards gleich drei Mal ausgezeichnet

Hilton Vienna Plaza und Hilton Vienna Danube Waterfront wurden Samstagabend mit den “Oscars der Reisebranche“ in Athen gewürdigt.

Athen/Wien (OTS/LCG) - Samstagabend wurden zum 25. Mal die World Travel Awards in der Zappeion Megaron Hall in Athen (Griechenland) verliehen. Gleich drei der begehrten Awards gehen an die Wiener Hilton Hotels mit ihren insgesamt 1.200 Zimmern. Das Hilton Vienna Plaza wird zum dritten Mal in Folge als „Austria’s Leading Hotel“ ausgezeichnet. Das Haus an der historischen Ringstraße setzt sich auch in der Kategorie „Austria’s Leading Hotel Suite“ mit seiner Penthouse Presidential Suite mit Blick über die Wiener Innenstadt als Sieger durch. Bereits zum fünften Mal gewinnt das Hilton Vienna Danube Waterfront an der Donau den Titel als „Austria’s Leading Business Hotel“.

Bei den World Travel Awards geben Reisende aus der ganzen Welt ihre Stimme für die besten Hotels, Airlines, Reisebüros und Autovermietungen ab.

„Die Auszeichnung mit den renommierten World Travel Awards bestätigt die herausragende Arbeit unserer über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich Bestleistungen erbringen und österreichische Gastfreundschaft leben. Die drei erneuten Auszeichnungen der Hilton Hotels spornen uns weiter an, unseren Beitrag als starker Partner im Wiener Städtetourismus zu leisten“ , freut sich Hilton-Country-General-Manager Norbert B. Lessing über die World Travel Awards.

Über die österreichischen Hilton Hotels

Mit dem Hilton Vienna, dem umfassend renovierten Hilton Vienna Plaza und dem einzigartig an der Donau gelegenen Hilton Vienna Danube Waterfront verfügt Hilton Hotels & Resorts über drei Häuser mit 1.200 Zimmern in Österreich. Weitere Informationen auf http://www.hiltonaustria.at.

