ORF SPORT + mit Basketball-WM-Qualifikation der Herren Georgien – Österreich

Am 2. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, 2. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Basketball-WM-Qualifikation der Herren Georgien – Österreich um 16.55 Uhr sowie die Höhepunkte von der FIA Formula 3 European Championship Norisring 2018 um 19.00 Uhr, vom Kanu-Slalom-Wildwasser-Weltcup in Polen um 20.00 Uhr, von den Austrian Summer Giants Graz 2018 um 21.00 Uhr, vom Fallschirmspringen in Hohenems 2018 um 21.40 Uhr und vom Red Bull Air Race Budapest 2018 um 22.00 Uhr.

Im Rahmen der FIBA European Qualifiers WM 2019 spielt Österreichs Basketball-Team am 2. Juli auswärts gegen Georgien. Im Herbst hatte die rot-weiß-rote Mannschaft gegen Georgien mit 64:78 das Nachsehen. Kommentator ist Andreas Barth, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Robert Langer.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 29. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

