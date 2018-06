Ausstellungs-Preview für „Picasso-Gorky-Warhol“ und „Spaces“ in der Kunsthalle Krems

LH Mikl-Leiter: Wollen Niederösterreich als Kulturland weiter ausbauen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die Ausstellungen ‚Picasso-Gorky-Warhol‘ und ‚Spaces‘ zeigen Schätze, die unser Künstlerherz schneller schlagen lassen und Künstler mit Weltruf nach Niederösterreich holen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitagabend beim Ausstellungs-Preview in der Kunsthalle Krems.

Mit diesen beiden Ausstellungen in der Kunsthalle Krems und in der Dominikanerkirche werde Niederösterreich einmal mehr „seinen Ruf als Kulturland“ gerecht, so die Landeshauptfrau. „Einen Steinwurf von der Kunsthalle entfernt“ werde derzeit auch die Landesgalerie Niederösterreich errichtet. Als weiteren Meilenstein bezeichnete Mikl-Leitner die Bewerbung St. Pöltens als Europas Kulturhauptstadt 2024. „Wir wollen Niederösterreich als das Kulturland weiter ausbauen.“

Kunsthalle Krems-Direktor Florian Steininger informierte über die beiden Ausstellungen, die ab 1. Juli öffentlich zugänglich sind. Es sei eine große Ehre, dass „die Schätze“ der großartigen Künstlerin Eva Schlegel und aus der Privatsammlung von Hubert Looser in Krems gezeigt werden dürfen.

Rund 150 Arbeiten aus dem Bestand der Sammlung des Schweizers Hubert Looser werden ab 1. Juli bis 4. November 2018 in der Kunsthalle Krems gezeigt. Diese Sammlung zählt zu den herausragenden europäischen Privatsammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst.

Zeitgleich ist in Krems eine zweite Ausstellung, und zwar zum Teil in der Kunsthalle und zum Teil in der Dominikanerkirche zu sehen. “Spaces“ von Eva Schlegel zeigt in der Kunsthalle unter anderem großformatige Arbeiten, die die Architektur von Innenräumen thematisieren, für die Dominikanerkirche hat sie eine raumgreifende Installation entwickelt. „Spaces“ in der Kunsthalle ist bis 4. November zu sehen, jener Teil in der Dominikanerkirche bis 14. Oktober.

Weitere Informationen: www.kunsthalle.at.

