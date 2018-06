Cox/Liste Pilz: Drittes Geschlecht wird nun endlich Realität

Wien (OTS) - Stephanie Cox, Sprecherin für Gleichbehandlung der Liste Pilz, zeigt sich erfreut über die heutige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes: „Intergeschlechtlichkeit ist nach wie vor ein Tabuthema in Österreich. Inter- und transsexuelle Menschen haben in ihrem Arbeits- und Privatleben mit vielen Benachteiligungen und Vorurteilen zu kämpfen. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Eine EU-weite Statistik besagt, dass bis zu 1,79 Prozent der Bevölkerung intergeschlechtlich sind. Cox hat das Fehlen des Dritten Geschlechts in offiziellen Dokumenten und Formularen schon vor Monaten im Gleichbehandlungausschuss kritisiert. Sie setzt sich dafür ein, weitere Schritte gegen die Diskriminierung von trans- und intersexuellen Menschen zu setzen, wie beispielsweise der Stopp von schwerwiegenden medizinischen Eingriffe bei Säuglingen und Kindern.

Rückfragen & Kontakt:

Liste Peter Pilz im Parlament

Eva Kellermann

06648818 1042

eva.kellermann @ listepilz.at