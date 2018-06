ORF SPORT + mit Baseball-EM-Play-off-Series-Spiel der Herren Österreich – Litauen

Am 30. Juni und 1. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 30. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Baseball-EM-Play-off-Series-Spiel der Herren Österreich – Litauen um 17.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte von den Staatsmeisterschaften im Kunstturnen Wolfurt 2018 um 21.00 Uhr.

Das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der Alpentour Trophy 2018 um 19.00 Uhr, von der EM in den Lateintänzen Debrecen 2018 um 20.00 Uhr, von den Österreichischen Staatsmeisterschaften Latein in Wien um 21.00 Uhr und von der Extreme Sailing Series in Barcelona um 22.15 Uhr, „Outdoor Sports – Das Magazin“ um 19.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 1. Juli.

Von 29. Juni bis 1. Juli ist es so weit: Bei der Baseball-EM-Play-off-Series zwischen Österreich und Litauen geht es für das österreichische Team in Wiener Neustadt um den Aufstieg in den A-Pool und die Qualifikation für die Baseball-EM in Deutschland 2019. Nach dem großartigen Sieg beim B-Pool-Turnier in Belgrad trennen Österreich nur noch zwei Siege vom großen Traum. Kommentator ist Michael Guttmann. Sollte die Begegnung nach zwei Spielen noch nicht entschieden sein, folgt das Entscheidungsmatch am 1. Juli (um 13.50 Uhr ebenfalls live in ORF SPORT +).

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 28 ist zu sehen: 1947 Radsport – Österreichische Bergmeisterschaften, 1953 Fußball-Freundschaftsspiel Rapid – FC Americo, 1957 Ski alpin – Lauberhorn-Rennen, 1958 Innsbruck-Skispringen der Vierschanzentournee, 1961 Eiskunstlauf-EM in Berlin mit Regine Heitzer, 1961 Autorennen – Internationales Flugplatzrennen in Innsbruck, 1962 Fußball-Länderspiel Österreich – Bulgarien, 1962 Turnen – Länderkampf Österreich – Tschechoslowakei, 1965 Motorrad – Großer Preis von Österreich, 1969 Ruder-EM in Kärnten

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 29. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

