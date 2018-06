ÖVP - T E R M I N E

(KW 27 von 2. Juli 2018 bis 8. Juli 2018) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 2. Juli 2018

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung des "Lehrlingsgipfels" teil (BMDW, Stubenring 1, 1010 Wien)



09:30 MEP Dr. Othmar Karas lädt zu einem "Europa-Pressefoyer" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



11:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der "Landeskonferenz des Salzburger Seniorenbundes" teil (Voglwirt, Dorfplatz 2, 5102 Anthering)



17:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung des sanierten Jüdischen Friedhofs teil (Jüdischer Friedhof Baden, Halsriegelstraße 4, 2500 Baden)



18:30 BM Dr. Margarete Schramböck und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Veranstaltung der ÖVP Frauen zum Thema "Starke Frauen, starke Worte" teil (Looshaus, Michaelerplatz 3, 1010 Wien)



Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Wien)



DIENSTAG, 3. Juli 2018

10:00 Betriebsbesuch von BM Dr. Margarete Schramböck (Schwechater Brauerei, Mautner-Markhof-Straße 11, 2320 Schwechat)



16:00 Keynote und Diskussion mit BM Dr. Margarete Schramböck zum Thema "European Industrial Policy, Digitalisation and International Trade" (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien)



18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Gesprächsreihe "Europa: Dialog" teil (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



18:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung des "MusicalFemina" teil (Orangeriegarten, Schönbrunner Schlossstraße 47, 1130 Wien)



18:00 Bundesleiterin Dorothea Schittenhelm nimmt am "After-Work der ÖVP Frauen Korneuburg" teil (Heuriger Schmidt, Schloßgasse 39, 2102 Hagenbrunn)



19:00 Podiumsdiskussion mit BM Hartwig Löger zum Thema "Minister im Dialog" mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller (Raiffeisen Forum der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Europaplatz 1, 4020 Linz)



Besuchstag von BM Hartwig Löger (Oberösterreich)



Arbeitsbesuch von BK Sebastian Kurz, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß und StS Mag. Karoline Edtstadler (Straßburg)



MITTWOCH, 4. Juli 2018

07:30 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der "Westbalkankonferenz" teil (British Embassy Vienna, Jauresgasse 12, 1030 Wien)



09:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am Treffen mit dem Minister für Industrie, Bergbau und Handel der Islamischen Republik Iran Mohammad Reza Ne'matzadeh teil (Hofburg, 1010 Wien)



11:30 BK Sebastian Kurz empfängt den iranischen Präsidenten Hassan Rohani (BKA, 1010 Wien)



14:30 Pressekonferenz mit BM Dr. Margarete Schramböck nach der Westbalkankonferenz mit EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn, dem britischen Handelsminister George Hollingberry und Vertreter von Deutschland und Polen(British Embassy Vienna, Jauresgasse 12, 1030 Wien)



17:00 Podiumsdiskussion mit BM Hartwig Löger zum Thema "50 Jahre Europäische Zollunion" (Winterpalais des Prinzen Eugen, Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien)



17:50 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Österreichisch-Iranischen Wirtschaftsforum" teil (Wirtschafskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)



19:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Salon A zum Thema "Österreichische Sozialversicherungen – Quo Vadis?" teil (Servitengasse 10, 1090 Wien)



StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Ausschuss für Regionen teil (Brüssel)



DONNERSTAG, 5. Juli 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



09:30 Bundesleiterin Dorothea Schittenhelm nimmt am Spielefest der "ÖVP Frauen Korneuburg" teil (Schlosspark, 2102 Bisamberg)



14:15 BM Mag. Gernot Blümel, MBA empfängt das "Brüsseler Mediencorps" (BKA, 1010 Wien)



18:00 BM Hartwig Löger nimmt an der Auftaktveranstaltung im WeXelerate Innovation Hub zum Thema "Steuerfairness im digitalen Zeitalter" teil (WeXelerate, Space 28, Praterstraße 1, 1020 Wien)



FREITAG, 6. Juli 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



12:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt an der Podiumsdiskussion zum Thema "Bankenunion" der Wirtschaftskammer Österreich und der Österreichischen Nationalbank teil (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Europaplatz 1, 4020 Linz)



14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der "ESU-Sommerakademie" teil (Politische Akademie, Tivoligasse 73, 1120 Wien)



14:45 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Arbeitssitzung der Europäischen Kommission und dem Parlament teil (Hofburg, 1010 Wien)



SAMSTAG, 7. Juli 2018

20:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Premiere "La Traviata" teil (Kaiserhof Stift, Stiftplatz 1, 3400 Klosterneuburg)



SONNTAG, 8. Juli 2018

13:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Bezirksmusikfest des Musikvereins Riedau" teil (Schaben 17, 4752 Riedau)



17:30 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert zum Thema "Zuflucht damals und heute" (Palais Schönburg, Rainergasse 11, 1040 Wien)



Arbeitsbesuch von BK Sebastian Kurz (Irland)



