FP-Guggenbichler: Vassilakous Bausperre am Semmelweis-Areal kommt sechs Jahre zu spät

Freiheitliche Proteste gegen die unseriösen Verkäufe der Semmelweis-Pavillons wurden jahrelang ignoriert

Wien (OTS) - Im heutigen Sondergemeinderat, in dem die Liegenschaftsverkäufe am Semmelweis-Areal thematisiert wurden, stand die Rolle der Stadt auf dem Prüfstand. „Wir Freiheitlichen haben bereits im Jahr 2012 auf die unseriösen Verkäufe aufmerksam gemacht und Transparenz in der Causa gefordert. Wie so oft wurden unsere Warnrufe ignoriert“, ärgert sich FPÖ-Gemeinderat Ing. Udo Guggenbichler.

Zwar wurde nun vom Büro der zuständigen Grünen-Stadträtin Maria Vassilakou eine Bausperre für das gesamte Areal verhängt, die Fehler der Vergangenheit wird diese späte Maßnahme allerdings nicht ausmerzen. „Die Bausperre ist zu begrüßen, kommt allerdings um ganze sechs Jahre zu spät“, so Guggenbichler. Die Ungereimtheiten im Zusammenhang mit den Liegenschaftsverkäufen am Semmelweis-Areal sind nun auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen aufgenommen hat. „Neben strafrechtlicher Aufklärung müssen allerdings auch die politischen Verstrickungen geklärt werden weshalb nun der Stadtrechnungshof die Rolle der Stadtregierung prüfen wird“, schließt Guggenbichler. (Schluss) akra

