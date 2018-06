5., 12., 15. bis 19. Bezirk: Äußerer Gürtel – Betonfeldsanierung bzw. Fahrbahnsanierungen starten Dienstag

Wien (OTS) - Im Rahmen des alljährlichen Gürtelinstandsetzungsprogramms werden von 3. Juli 2018 bis 31. August 2018 am gesamten Äußeren Gürtel infolge der hohen Verkehrsbelastung und nach Aufgrabungen beschädigte Betonfelder von der MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau saniert bzw. örtliche Belagsausbesserungen vorgenommen sowie Künetten instandgesetzt. Im Vorjahr wurden die Betonfelder des Inneren Gürtels saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die punktuellen Arbeiten tagsüber bei Freihaltung von mindestens zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich. Am Döblinger Gürtel auf Höhe der Spittelau wird nachts zwischen 20 Uhr Abend und 5 Uhr Früh bei Freihaltung von einem Fahrstreifen im Baustellenbereich gearbeitet. Am Kreuzungsplateau Döblinger Gürtel/Döblinger Hauptstraße erfolgen die Arbeiten zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 5 Uhr, bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen am Gürtel und eines Fahrstreifens in der Döblinger Hauptstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts – am Kreuzungsplateau bleiben alle Fahrrelationen aufrecht.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

