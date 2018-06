Bestellung von zwei neuen Abteilungsleitern MA 28 und MA 41

Wiens Straßenbau und Stadtvermessung bekommen neue Chefs

Wien (OTS/RK) - Heute, Freitag, wurden in der Wiener Planungswerkstatt zwei neue Abteilungsleiter - MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) und MA 41 (Stadtvermessung) -bestellt. Beide Abteilungen gehören zur Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung deshalb überreichte Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner, im Beisein von Vizebürgermeisterin Mag.a. Maria Vassilakou und Personalstadtrat Mag. Jürgen Czernhorszky sowie dem Vertreter der younion – Die Daseinsgewerkschaft, Christian Meidlinger, das Bestellungsdekret.

Mit der Dekretüberreichung wurden zwei im Bereich der Wiener Stadtplanung bedeutende Abteilungen neu besetzt: Als Abteilungsleiter der MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau wurde DI Thomas Keller, und als Leiter der MA 41 - Stadtvermessung, DI Dr. Lionel Dorffner, bestellt. Beide waren bisher in der Funktion des stellvertretenden Abteilungsleiters tätig.

Neuer Abteilungsleiter der MA 28

Thomas Keller studierte an der Technischen Universität Wien Raumplanung und Raumordnung mit Schwerpunkt Verkehrs- bzw. Mobilitätsmanagement und trat ein Jahr nach Abschluss des Studiums 1999 in den Dienst der Stadt Wien ein. Er war im Laufe seiner Stationen im Wiener Magistrat, u.a. in den Abteilungen für Straßenbau und Brückenbau, arbeitete als Mediensprecher für den amtsführenden Stadtrat für Stadtentwicklung und Verkehr und übernahm danach die Funktion des Garagenkoordinators der Stadt Wien. Seit 2017 leitet er den Bereich für Bau- und Erhaltungsmanagement in der MA 28. Keller folgt DI Bernhard Engleder, der mit 01.01.2018 ins Büro der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung wechselte.

Neuer Abteilungsleiter der MA 41

Lionel Dorffner absolvierte an der Technischen Universität ein Doktoratsstudium mit Schwerpunkt Photogrammetrie und Fernerkundung, das er 2002 abschloss. Im selben Jahr trat Dorffner auch in den Dienst der Wiener Stadtverwaltung als Sachbearbeiter im Dezernat „Mehrzweckkarte“ ein. Nach seiner Jobrotation in der MA 21 B – Stadtteilplanung und Flächennutzung Süd-Nordost kehrte Dorffner in die MA 41 zurück und übernahm ab 2013 die Position des stellvertretenden Abteilungsleiters. Magistratsdirektor Hechtner überreichte dem bisherigen Abteilungsleiter, DI Peter Belada, den Dank des Wiener Gemeinderats. Belada hatte die Wiener Stadtvermessung seit 2004 geleitet und war auch der „Projektvater“ der renommierten Wiener Mehrzweckkarte.

