Königsberger-Ludwig: Primärversorgungseinheiten setzen neue Maßstäbe in der medizinischen Versorgung

Gesundheitsangebote werden ausgebaut sowie Öffnungszeiten verlängert

St. Pölten, (OTS) - Heute fiel der offizielle Startschuss für die ersten Primärversorgungseinheiten (PVE) in Niederösterreich. Ab Oktober 2018 starten die neuen Gesundheitszentren in Böheimkirchen, Schwechat und St. Pölten. Bis zum Jahr 2021 sollen insgesamt 14 neue Zentren in Niederösterreich entstehen. „Die verbesserte Primärversorgung wird neue Maßstäbe setzen. Insbesondere der multidisziplinäre Ansatz wird künftig bei einem Hausarztbesuch eine breite Palette von medizinischen Fachbereichen ermöglichen. Unterm Strich wird das neue System einen einfacheren Zugang zur medizinischen Versorgung sicherstellen“, freut sich NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig betreffend Umsetzung eines zentralen Eckpunktes der Gesundheitsreform.

Das heimische Gesundheitssystem sei sehr gut, dennoch müsse heute auf bestimmte Entwicklungen reagiert werden, um morgen noch ein leistungsstarkes, öffentliches Gesundheitswesen zu haben, betont Königsberger-Ludwig: „Der Hausarzt ist eine wichtige Drehscheibe und wird das auch bleiben. Durch die Primärversorgungseinheiten werden aber die Gesundheitsangebote ausgebaut sowie Öffnungszeiten verlängert. Auch junge Ärzte werden das gemeinsame Arbeiten für Patientinnen und Patienten schätzen, entspricht es doch ihren Vorstellungen in Sachen Arbeitsmodell. In Summe soll damit eine wohnortnahe, rasche medizinische Versorgung in hoher Qualität gewährleistet werden.“

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Ulrike Königsberger-Ludwig

Mag. Dr. Anton Heinzl

Pressesprecher

02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at