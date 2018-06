Wiener Stadthalle: Bayrische Komödiantin, Judas Priest und Justin Timberlake

Gefolgt von Helene Fischer, noch einem Pink Floyd und den Hits des Electric Light Orchestra

Wien (OTS) - Die bayerische Kabarettistin MONIKA GRUBER gilt als begnadete Komödiantin. Mit ihrem Programm WAHNSINN steht sie von Mittwoch, 4. bis –Freitag, 7. Juli das erste Mal seit 2014 solo auf der Bühne der Wiener Stadthalle, Halle F. Resttickets sind noch erhältlich.

JUDAS PRIEST rocken am Samstag, 28. Juli die Halle D. Ob Heavy Metal oder Hard Rock, sie gelten als Legenden und „Metal Gods“. Als Special Acts tritt die deutsche Heavy Metal Band ACCEPT auf.

Am Samstag, 18. August kommt JUSTIN TIMBERLAKE im Rahmen seiner „The Man Of The Woods Tour“ in die Wiener Stadthalle. Es ist, nach 2007 und 2014, sein insgesamt dritter Auftritt in der Halle D.

„Atemlos durch die Nacht ...“ Lang ersehnt, endlich da. Die beiden HELENE FISCHER Ersatzkonzerte für jene zwei im Februar krankheitsbedingt abgesagten Shows. Mit ihrer Bombast-Show kommt Helene Fischer am Dienstag, 11. September (für 13.2.) und Mittwoch, 12. September (für 14.2.) in die Halle D. Die Tickets für die abgesagten Konzerte behalten ihre Gültigkeit und die Platzeinteilung für die Ersatztermine wird 1:1 übernommen.

„Wir freuen uns sehr, dass die beiden Shows von Helene Fischer noch in dieser Saison nachgeholt werden können“, sagt Wiener Stadthalle Geschäftsführer Wolfgang Fischer, „dem Publikum wünsche ich natürlich ein unvergessliches Konzertspektakel.“

Mit Nick Mason, Pink Floyd Gründungsmitglied und deren einzige Konstante, wird innerhalb von wenigen Monaten bereits der zweite Pink Floyd erwartet. NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS – das sind Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris and Dom Beken – präsentiert unter anderem das psychodelische Frühwerk von Pink Floyd. Don’t miss: Mittwoch 19. September, Halle D.

Am Sonntag, 23. September kommt Electric Light Orchestra Gründungsmitglied Jeff Lynne in die Halle D. 2014 begründete er unter dem Titel JEFF LYNNE'S ELO das dritte Comeback der seit 1970 bestehenden Band. Jeff Lynn ist auch als Produzent von Traveling Wilburys, Joe Cocker, George Harrison, Paul McCartney, Aerosmith und vieler anderer bekannt geworden.

Vorschau: Holiday on Ice ATLANTIS

Mit ATLANTIS zeigt Holiday on Ice atemberaubende Eis- und Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effekte in einer mitreißenden Live-Darbietung. Die beliebteste Eis-Show der Welt erreicht damit eine neue Dimension und lässt Holiday on Ice zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden. Holiday on Ice ATLANTIS kommt von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding.

TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde Stargäste am Mittwoch, 16. Jänner 2019!

Für die Münchner Schauspielerinnen, bekannt aus „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“, wurde mit dem Holiday on Ice Engagement ein Traum wahr. In der Wiener Stadthalle haben sie einen exklusiven Gastauftritt bei der Premiere am Mittwoch, 16. Jänner. Die Tickets für die Premiere sind im freien Verkauf erhältlich.

