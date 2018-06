NÖ: Landesregierung verhindert Verbesserung von Kinderbetreuung

Kritik: Landespolitik lässt Bildungspersonal im Stich

St. Pölten (OTS) - „Die schwarz-rot-blaue Regierung verhindert in Niederösterreich eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels im Kindergarten und in der Kleinstkinderbetreuung“, sagt der Grüne Bildungssprecher, Georg Ecker. Dabei haben sich ÖVP und SPÖ noch im Oktober 2017 auf eine freiwillige Verbesserung der Betreuungsschlüssel geeinigt. Doch jetzt wurde der entsprechende Antrag der Grünen NÖ im Landtag von ÖVP und FPÖ abgelehnt.

Derzeitige Betreuungssituation eines/einer Pädagoge/in:

7,5 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jährige

10 Kinder im Alter von 2,5 bis 6 Jährige

12,5 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jährige

Die Bildungspsychologin Christiane Spiel bestätigte unlängst in der Online-Ausgabe des Kuriers, dass sich bereits bei der Einschulung riesige Entwicklungsunterschiede zwischen den Kindern zeigen. Die Expertin zeigt auf, dass es für ein Bildungssystem am günstigsten ist, Defizite möglichst früh auszugleichen und empfiehlt massiv in die Qualität im Kindergarten zu investieren.

Die Grünen NÖ schließen sich diesen Argumenten an und fordern die schwarz-rot-blaue Landesregierung auf, einen Gesetzesvorschlag zu machen, der den Betreuungsschlüssel im Kindergarten entsprechend folgenden Vorschlags senkt:

Dadurch kämen auf einen/einer Pädagoge/in

4 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jährige

10 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jährige

"Nach der gestrigen Landtagssitzung ist es nun fix, dass in Niederösterreich politische Einigungen auf freiwilliger Basis das Papier nicht wert sind auf das sie geschrieben wurden“, sagen Hobek-Zimmermann Landesvorstands-Mitglied der Grünen NÖ und Bildungssprecher Georg Ecker.

