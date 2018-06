Mehrere Festnahmen im Suchtmittelmilieu

Wien (OTS) - Am 28.06.2018 beobachteten gegen 10:40 Uhr Beamte des Landeskriminalamtes Wien den Verkauf von Kokain durch einen 39-jährigen Mann am Kardinal-Nagl-Platz (3. Bezirk). Es wurden mehrere Kugeln Kokain bei seiner Festnahme sichergestellt. Zur selben Zeit wurde im Bereich Praterstern ein 24-jähriger Mann von einer Fußstreife der Polizeiinspektion Vorgarttenstraße angehalten und festgenommen. Er wurde zuvor von Zeugen beschuldigt, geringe Mengen Cannabis an zwei Jugendliche verkauft zu haben. Um ca. 14:00 Uhr sahen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen Handel mit Kokain seitens eines 25-Jährigen an zwei Abnehmer. Alle Beteiligten wurden angehalten und angezeigt, der mutmaßliche Dealer dürfte weitere Kugeln an Kokain verschluckt haben und wurde einer ärztlichen Betreuung zugeführt.

