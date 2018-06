AVISO: Lehrlingsgipfel im BMDW

Wien (OTS/BMDW) - Die Lehre ist ein österreichisches Erfolgsmodell und ein Erfolgsgarant für unsere Wirtschaft. Damit das auch in Zukunft so bleibt, lädt das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) zu einem Lehrlingsgipfel mit rund 100 Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Interessenvertretungen. In themenspezifischen Workshops sollen neue Ansätze für die Attraktivierung, Modernisierung und Qualitätssicherung in der dualen Ausbildung erarbeitet werden.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zum Startschuss für den Lehrlingsgipfel herzlich eingeladen.

Bitte beachten Sie das Programm für die Medien:

Lehrlingsgipfel im BMDW

Datum: Montag, 2. Juli 2018, ab 08:30 Uhr

Ablauf:

Ab 08:30 Uhr: Doorstep mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Eingangsfoyer im Erdgeschoss)

09:00 Uhr: Offizieller Beginn:

Rede von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

Rede von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein

Rede von Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark zu „Euroskills 2020 in Graz“

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Stubenring 1

1010 Wien

