VP-Hinterholzer: Gesundheitszentrum am Standort Mauer unverzichtbare Maßnahme für Region

NÖ schafft erstmals einzigartige Möglichkeit

St. Pölten (OTS/NÖI) - Erstmals und einzigartig in Österreich, besteht mit der von LH Mikl-Leitner und LR Martin Eichtinger gemeinsam mit der NÖGKK und NÖ Ärztekammer präsentierten Einigung in Niederösterreich die Möglichkeit, Gesundheitszentren auch am Standort eines Landesklinikums zu errichten. Damit sind die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um auch am Standort Amstetten-Mauer ein Gesundheitszentrum zu errichten. Jetzt geht es darum Gespräche zu führen, um die notwendige Anzahl von drei Ärzten sowie Räumlichkeiten sicherzustellen. Die ärztliche Versorgung in Amstetten-Mauer ist dringend notwendig, da auch der letzte Hausarzt seine Türen geschlossen hat - ein Gesundheitszentrum ist also eine unverzichtbare Maßnahme für die Region. Das Landesklinikum hat noch ausreichend Kapazitäten für das Gesundheitszentrum und bringt den Vorteil kürzere Wege und aufeinander eingespielte Kollegen unter einem Dach mit sich, um besser auf individuelle Bedürfnisse einzugehen“, setzt sich LAbg. Michaela Hinterholzer für das Gesundheitszentrum in ihrem Bezirk ein.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at