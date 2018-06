Weninger: „Italien stoppt CETA-Ratifizierung – warum kämpft die FPÖ dafür?“

FPÖ unterwirft sich den Großspendern von Kurz und wirft alle Wahlversprechen über Bord

St. Pölten (OTS) - Die SPÖ NÖ hatte im Mai einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, um im NÖ Landtag noch über CETA diskutieren zu können, ehe es im Nationalrat zur Ratifizierung kommt. Nachdem dem Antrag von ÖVP, FPÖ und NEOS die Dringlichkeit verwehrt wurde, stand das Thema in der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause auf dem Programm:

„Die SPÖ NÖ wollte das Thema CETA noch einmal aufgreifen und im Landtag sachlich darüber diskutieren, ehe es im Nationalrat und Bundesrat behandelt wird. Auch wenn CETA nun bereits ratifiziert wurde, gilt es den Standpunkt der FPÖ noch einmal konkreter zu beleuchten: Noch im Wahlkampf erhob die FPÖ eine verbindliche Volksabstimmung zur Koalitionsbedingung, ehe Strache und Co. umfielen, ihre eigenen Wähler hinters Licht führten und CETA zustimmten. Das Kapitel ist nun um eine Episode reicher, denn CETA wurde im italienischen Parlament nicht ratifiziert – von der Partei von Strache-Freund Salvini, die im EU-Parlament derselben Fraktion angehört wie die FPÖ“, wundert sich Weninger über die Schlangenlinien seitens dieser gemeinsamen europäischen Fraktion.

Für die SPÖ NÖ stellt sich nun die Frage, wie die Causa CETA wohl weitergeht. Die Schiedsgerichtsbestimmungen sind strikt abzulehnen, werden aber nach dem Sinneswandel von Strache und augenscheinlich auch vonseiten der FPÖ gutgeheißen. Dass diese erst in Kraft treten können, wenn alle Länder ratifiziert haben, ließe Straches Italien-Besuch bei Salvini in ganz anderem Licht erscheinen. „Der FPÖ traue ich zu, dass sie von Konzern-Kanzler Kurz nach Italien geschickt wurden, um deren Fraktionskollegen im EU-Parlament bzgl. CETA umzustimmen. Diese scheinen jedoch die Umfallermentalität der FPÖ noch nicht übernommen zu haben. Das lässt die Reise und das Verhalten der FPÖ nur noch peinlicher erscheinen. Stimmt die FPÖ also im Österreichischen Parlament für CETA und wettert im EU-Parlament weiter dagegen? Die FPÖ fällt mittlerweile im Wochentakt um“, so Weninger weiter, der abschließend Klarheit einfordert: „Strache und die FPÖ sollten sich nun endlich einmal selbst im Klaren sein, für was ihre Partei eigentlich steht. Nur in der Österreichischen Bundesregierung zu sitzen, ständig umzufallen und als Mehrheitsbeschaffer der ÖVP zu dienen ist zu wenig.“

