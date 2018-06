Karl-Martin Studener ist neuer Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik (+Foto)

Der gebürtige Linzer startet mit 1. Juli für den Mobilitätsclub

Wien (OTS) - Die ÖAMTC Fahrtechnik hat ab 1. Juli 2018 mit Karl-Martin Studener einen neuen Geschäftsführer. In dieser Funktion ist er für alle acht ÖAMTC Fahrtechnikzentren verantwortlich und berichtet direkt an ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. "Mit Karl-Martin Studener holen wir einen dynamischen Leader an Bord, der viel Erfahrung und neuen Schwung in die ÖAMTC Fahrtechnik bringt", so Schmerold.

Nach dem Wirtschaftsstudium in Wien und Turin startete der gebürtige Linzer eine erfolgreiche Karriere beim Nutzfahrzeughersteller Iveco. Dort war der 57-Jährige zuletzt seit 2011 als Geschäftsführer für Österreich und 13 weitere CEE-Länder verantwortlich.

Komplettiert wird die neue Geschäftsführung der ÖAMTC Fahrtechnik mit Oliver Krupitza, der seit September 2017 kaufmännischer Direktor des ÖAMTC Wien, Niederösterreich und Burgenland (WNB) ist, wobei diese Aufgabe seine bisherigen Zuständigkeiten ergänzt.

Über die ÖAMTC Fahrtechnik

Die ÖAMTC Fahrtechnik ist ein Unternehmen im ÖAMTC-Verbund und europaweit ein führendes Unternehmen im Betrieb von Fahrsicherheitszentren. Derzeit betreibt die ÖAMTC Fahrtechnik in Österreich acht Fahrtechnikzentren und ein Offroad-Zentrum. Rund 118.000 Personen haben 2017 ein Fahrtechniktraining absolviert.

