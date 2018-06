„Ein Herz für Döbling“: Thomas Mader (SPÖ) zum neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreter gewählt

Wien (OTS/SPW-K) - „Ich will mit aller Kraft und Konzentration für den Bezirk arbeiten. Mein Ziel ist es, die SPÖ Döbling bei der nächsten Bezirksvertretungswahl zur Nummer Eins zu machen“, freut sich Thomas Mader, der in der Bezirksvertretungssitzung vom 28.6.2018 mit großer Mehrheit zum neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreter gewählt wurde. Der 52-jährige SPÖ-Kommunalpolitiker ist beruflich seit 1982 bei der Gemeinde Wien (MA 41 - Stadtvermessung) tätig. Seit 2010 ist er außerdem als Vorsitzender des Dienststellenausschusses Umwelt und Planung für die gewerkschaftliche Vertretung von rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Diese Funktion plant er allerdings nach der Wahl durch die Bezirksvertretung mit 30.6.2018 zurückzulegen, um sich ganz auf Döbling konzentrieren zu können.

Thomas Mader, der seit dem Jahr 2000 politisch aktiv ist, bezeichnet sich selbst als „Mensch, der gestalten will.“ Als erfahrener Bezirkspolitiker weiß er, was die vordringlichen Ziele für den Bezirk sind: „die zeitnahe Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung, um einerseits die Verkehrsbelastung zu reduzieren und andererseits die Parkplätze für die Döblingerinnen und Döblinger sicherzustellen; der Schutz der Naherholungsgebiete vom Wienerwald bis in die Kuchelau und generell die Sicherheit in allen Lebensbereichen – vom leistbaren Kindergartenplatz bis zum Straßenverkehr."

Ein Herz für Döbling. Mader will „laut für die Leisen“ sein und verweist auf sein Herzensprojekt, die Volkshilfe Döbling: „Auch im 19. Bezirk gibt es Armut. Und ich will mich für jene einsetzen, die unsere Hilfe brauchen.“ Pro Jahr verhindert die Volkshilfe Döbling zum Beispiel sechs bis acht Delogierungen. „Der mögliche Verlust der Wohnung ist für die Betroffenen eine existentielle Bedrohung. Wenn etwa Alleinerzieherinnen von ihren Ex-Männern unregelmäßig bis gar keine Zahlungen erhalten, versuchen wir für sie eine Lösung zu finden.“ Das wird Thomas Mader als ehrenamtlicher Vorsitzender der Volkshilfe Döbling „auf jeden Fall weiter machen.“

„Döbling gewinnt mit Thomas Mader eine sozial engagierte, politisch erfahrene und menschlich herzliche Persönlichkeit. Thomas ist im Bezirk seit Jahren bestens verankert. Als Bezirksvorsteher-Stellvertreter wird er alle Döblingerinnen und Döblinger gut vertreten und sich für sie einsetzen. Ich bin überzeugt, dass er seine Aufgabe vorbildlich erfüllen wird“, gratuliert die Döblinger SPÖ-Bezirksvorsitzende und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak.

"Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Bezirksvorsteher-Stellvertreter Anton Mandl für seinen 10-jährigen unermüdlichen Einsatz für ein gerechtes, lebenswertes und soziales Döbling! Ich wünsche ihm alles Gute für seine persönliche Zukunft!" würdigt Novak den Einsatz und das Engagement von Anton Mandl.



Kurzbiografie:

Thomas Mader, geboren am 11.7.1965 in Wien

Verheiratet, zwei Söhne aus erster Ehe, zwei Enkelkinder

Seit 1982 bei der Gemeinde Wien beschäftigt (anfangs als Arbeiter)

Ausbildung zum Vermessungstechniker im 2. Bildungsweg

Leiter der Servicestelle Sammlungen

Seit 2010 Bezirksrat

Seit 2008 Vorsitzender der Volkshilfe Döbling

