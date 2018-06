LSV-Wahlen: Eindeutiger Sieg der Union Höherer Schüler in Oberösterreich

Bei den Landesschülervertretungswahlen für Oberösterreich konnte die Union Höherer Schüler OÖ alle Mandate und somit alle Landesschulsprecher für sich gewinnen.

Wien (OTS) - Wien/Linz (OTS) - In Linz wurde ein weiterer Sieg der Schülerunion bzw. UHS bei den LSV-Wahlen eingefahren. Zusätzlich zu den Landesschulsprechern und damit drei weiteren Mandaten für die Bundesschülervertretung holte das Team der UHS alle Mandate.

Die neuen Landesschulsprecher sind Michael Gillesberger (AHS, 17 Jahre, BRG Schloss Traunsee), Magdalena Bachinger (BMHS, 18 Jahre, HTL Goethe Linz) und Martin Steiner, der nun das zweite Jahr Landesschulsprecher in Folge ist (BS, 20 Jahre, BS 5 Linz).

"Wir freuen uns über die Unterstützung der oberösterreichischen Schüler und das geschenkte Vertrauen, wir werden sorgsam damit umgehen und uns weiterhin mit voller Kraft für die Schüler einsetzen.", so Michael Gillesberger, AHS. "Dieses eindeutige Ergebnis ist eine große Verantwortung, der wir mit dem besten Service gerecht werden wollen. Weiters ist es auch eine eindeutige Bestätigung unserer Arbeit und der Arbeit der UHS Oberösterreich!", so Magdalena Bachinger, BMHS, weiter. "Im zweiten Jahr als Landesschulsprecher möchte ich meine Erfahrung nutzen, um Oberösterreichs Schüler bestmöglich zu vertreten. Wir sind stolz auf das klare Ergebnis unseres Teams und freuen uns über ein weiteres spannendes Jahr in der Landesschülervertretung!", schließt Martin Steiner, BS.

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/fotoslsvwahlen18

