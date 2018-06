JazzFest.Wien mit Medienpartner Radio Superfly / Wien Energie – Open Air

Radio Superfly ist heuer prominenter Medienpartner des JazzFest.Wien

Wien (OTS) - Die exklusiven Österreichpremieren der Grammy Preisträger und Superstars Cee-Lo Green am 6. Juli und Corinne Bailey Rae am 7. Juli in der Wiener Staatsoper werden presented by Radio Superfly.

Rechtzeitig zum wettermäßigen Come-back des Sommers werden diesen Samstag, den 30. Juni beim 21. WIEN ENERGIE-OPEN AIR in der Wien Energie-Welt Spittelau zwei der Top Bands der heimischen Szene - die kultigen 5/8erl in Ehr'n und Count Basic (zum 60. Geburtstag von Peter Legat) auftreten.

Den Abschluss des Programms werden die Afro Cuban All Stars - die heißeste Formation aus dem Zigarren/Zucker/Urlaubsparadies bestreiten. Der Eintritt beträgt nur sensationelle € 2,-!

Ein weiterer heimischer Star ist am 2. Juli beim heurigen JazzFest.Wien zu Gast. Der sympathische Norbert Schneider wird zum 20-jährigen Bühnenjubiläum in der Staatsoper mit großem Besteck und Überraschungsgast auffahren.

Karten für das Wien Energie-Open Air erhältlich bei Wien-Ticket (Tel. 01 58885, online unter www.wien-ticket.at) und an der Tageskasse direkt am Konzertgelände.

Infos zum JazzFest.Wien Gesamtprogramm und Tickets für Norbert Schneider unter www.jazzfest.wien

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Rottensteiner

Lainzerstraße 11/12

1130 Wien

+43-676-441 39 36

juergen @ rottensteiner-pr.at