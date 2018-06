Nehammer: Ablehnung der Freiwilligkeitsgarantie durch AK inakzeptabel

VP-Generalsekretär: „Wir garantieren die Freiwilligkeit, aber SPÖ will nur Betriebsrat entscheiden lassen.“

Wien (OTS) - „Die Ablehnung der Freiwilligkeitsgarantie durch die Arbeiterkammer ist völlig inakzeptabel. In Wahrheit will die SPÖ nur den Betriebsrat entscheiden lassen und nicht die Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist der völlig falsche Ansatz“, warnt Karl Nehammer, VP-Generalsekretär.



„Die Arbeiterkammer muss zulassen, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen selbst und freiwillig über flexible Arbeitszeiten entscheiden können“, so Nehammer weiter. Es könne nicht sein, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ausnahmslos von Betriebsrat und Unternehmensführung bevormundet werden. „Die Forderung nach flexiblen Arbeitszeiten war auch im Plan A von Klubobmann Kern verankert, der plötzliche Wechsel in die Fundamentalopposition zeigt, dass er gar nichts ändern will“, so Nehammer.



„Wir geben eine Freiwilligkeitsgarantie ab. Damit wird klargestellt, dass die elfte und zwölfte Arbeitsstunde nur mit Einwilligung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin geleistet werden kann. Beim Ausgleich für die freiwillige elfte und zwölfte Stunde ist es die Entscheidung der Arbeitnehmer, ob sie Zeitausgleich oder mehr Geld dafür bekommen“, so Nehammer abschließend.



