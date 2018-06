FP-Seidl: Patientenanwältin Pilz anscheinend doch noch im hochdotierten Amt

Pilz muss ihre wichtige Funktion im Sinne der Wiener Patienten ernsthaft wahrnehmen

Wien (OTS) - „Es gibt sie also doch noch“ freut sich der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, dass Wien noch eine Patientenanwältin hat. Dr. Sigrid Pilz hat heute ihren jährlichen Auftritt im Wiener Landtag absolviert und über ihren Jahresbericht diskutieren lassen. Während dieser Bericht doch die eine oder andere Verfehlung im Wiener Gesundheitsbereich aufzeigt, ist es darüber hinaus medial mehr als ruhig um ihre Person geworden. Erst letztes Jahr wurde sie wieder von der rot-grünen Stadtregierung in dieser Funktion bestätigt. Und das, obwohl Dr. Sigrid Pilz weder Juristin noch Medizinerin ist.

Viele Themen gäbe es, die man in dieser Funktion auch medial ansprechen könnte. "Leider ist es aber viel zu ruhig, was zahlreiche Wienerinnen und Wiener immer wieder bei uns Freiheitlichen nachfragen lässt, ob Frau Dr. Pilz eventuell schon die Pension angetreten hat oder von ihrem Amt zurückgetreten ist", so Seidl.

"Vielleicht gelingt es ja ab nun, dass diese wichtige Funktion im Sinne der Wiener Patienten mit mehr medialer Begleitung und auch einmal mit öffentlicher Kritik an der planlosen Wiener Gesundheitspolitik ausgeübt wird", schließt der Freiheitliche. (Schluss) akra

